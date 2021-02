In Europa wird das Gerät in zwei Farben erhältlich sein.

Foto: Xiaomi

Am Montag präsentierte der Tech-Konzern Xiaomi via Livestream sein neuestes Flagship-Smartphone Mi 11 und verkündete den kompetitiven Preis und die beeindruckenden technischen Daten.

"Ehrliche Preise"

Durch die Präsentation führte der President of International Xiaomi, Shou Zi Chew, der mit einer Brandrede für Xiaomis "ehrliche Preise" startete. Man sei in jedem Segment bemüht, den bestmöglichen Preis für das jeweilige Produkt zu bieten und damit attraktiver als die Konkurrenz zu sein. Tatsächlich ist der Preis für Europa, ab 749 Euro für das neue Mi 11, ein offenbar guter Deal, speziell wenn man sich die technischen Details ansieht.

Hier kann das Event nachgesehen werden. Xiaomi Deutschland

Nacht-Modus

Das Kamera-Modul wirkt dezent und bietet drei Kameras. Die Hauptkamera bietet eine Auflösung von 108 Megapixeln. Zusätzlich findet sich eine 13 Megapixel Ultraweitwinkel-Kamera und eine fünf Megapixel Makro-Kamera. Besonders ist zeigt man sich bei Xiaomi auf den Nacht-Modus. Sowohl bei Fotos als auch bei Videos scheint die 108 Megapixel Kamera wenig Probleme mit schlechten Lichtverhältnissen zu haben. Auch die Selfie- beziehungsweise Makro-Kamera unterstützen den Nacht-Modus. Generell scheinen die Video-Funktionen ein Fokus des Smartphones zu sein. HDR 10+ Videos werden unterstützt, sowie zahlreiche Filter und Einstellungen, beispielsweise ein Nacht-Zeitraffer.

Display & Sound

Das 6,81 Zoll große Amoled-Panel unterstützt WQHD+ (Wide Quad High Definition), das bedeutet eine Auflösung von 3.200 x 1.440 Pixel, mit einer Pixeldichte von 515ppi und 120Hz. Dem Schutz dient das neue Gorilla Glas Victus – die bereits siebte Generation dieses widerstandsfähigen Materials, das Stürze aus bis zu zwei Metern aushalten soll. Auch Kratzer sollen durch das Material besser vermieden werden.

Für den Sound konnte der Hersteller von Hi-Fi-Komponenten, Harman Kardon, verpflichtet werden. Stereo-Speaker und vor allem das Audio-Sharing – es können via Bluetooth 5.2 zwei unterschiedliche Ausgabegeräte verbunden werden – klingen durchdacht.

In der Präsentation wurde das Mi 11 gerne mit dem iPhone 12 Pro verglichen. Foto: Xiaomi

Performance

Mit dem Qualcomm Snapdragon 888 bietet man den aktuell stärksten Qualcomm-Prozessor auf dem Markt an. Auch dank des hauseigenen Cortex-X1-Chips verspricht Xiaomi eine Leistungssteigerung von rund 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmodell. Der Adreno 660 Grafikprozessor soll speziell für hardwarehungrige Spiele optimiert sein. Ein 5G-Modem ist natürlich ebenfalls verbaut.

Wi-Fi 6 findet sich genauso wie die Möglichkeit, das Gerät mit 55 Watt aufzuladen. Auch das kabellose Laden ist mit 50 Watt dem kabelgebundenen Laden fast ebenbürtig. Das soll den 4600 mAh Akku in rund 45 Minuten voll laden. Im Gegensatz zu manchen Mitbewerbern wird ein (55 Watt starkes) Netzteil beiliegen.

Das neue MiUI 12.5 soll mit diversen Verbesserungen aufwarten und natürlich auch energieeffizienter arbeiten. Erstmals können auch die Xiaomi-eigenen System-Apps deinstalliert werden. Im zweiten Quartal will man das neue MiUI an rund ein Dutzend Xiaomi-Geräte ausrollen.

Ab Februar vorzubestellen

Das an allen Ecken abgerundete Smartphone soll in den zwei Farben Horizon-Blau und Mitternachts-Schwarz in zwei Speichervarianten erscheinen. 8GB+128GB und 8GB+256GB mit verbessertem LPDDR5 3200MHz RAM + UFS 3.1 Speicher. Ab 799 Euro wird das Mi 11 in Österreich ab 18. März zum Kauf verfügbar sein. Einen ausführlichen Test plant der STANDARD rechtzeitig vor dem Österreich-Start. (aam, 8.2.2021)