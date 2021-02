Der Franzose Thomas Pesquet kehrte 2017 von seinem ersten Raumflug zurück, schon bald soll er wieder in Richtung Internationaler Raumstation starten. Wer es ihm gleichtun möchte, kann sich demnächst bei der Esa bewerben. Foto: APA/Esa/Nasa/PEGGY WHITSON

Erstmals seit elf Jahren gibt es wieder die Chance, in das europäische Astronautenprogramm aufgenommen zu werden: Die Europäische Weltraumorganisation Esa sucht neue Raumfahrer. Wie die Esa am Montag bekanntgab, startet der Bewerbungszeitraum am 31. März. Frauen würden ausdrücklich dazu ermutigt, sich zu bewerben, hieß es in einer Aussendung.

Für Europa breche eine neue Ära der Raumfahrt an, sagte Esa-Generaldirektor Jan Wörner. "Ich freue mich schon sehr darauf, mit anzusehen, wie sich die Esa in den nächsten Jahren mit unseren internationalen Partnern in allen Bereichen der Weltraumforschung und der Innovation entwickeln wird."

Wie viele Stellen ausgeschrieben werden, wurde nicht bekanntgegeben, die Bewerbungsfrist soll vom 31. März bis 28. Mai 2021 laufen. Im Anschluss werde es einen sechsstufigen Auswahlprozess geben, im Oktober 2022 sollen dann die Entscheidungen feststehen. (red, 8.2.2021)