Max Sax (Violett) in Aktion.

Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien/St. Pölten – Fußballspieler Maximilian Sax kehrt leihweise von der Wiener Austria zum Bundesliga-Konkurrenten Admira zurück. Das gaben die beiden Clubs am letzten Transfertag bekannt. Der 28-jährige Offensivmann, der im Frühjahr unter Austria-Trainer Peter Stöger nicht mehr im Kader stand, wird vorerst bis Saisonende verliehen. Bei 54 Einsätzen in Violett kam Sax auf fünf Tore. Stöger wünschte alles Gute. "Ich hoffe, dass er dort wieder etwas mehr Stabilität in sein Spiel bekommt."

Der SKN St. Pölten verpflichtete indes mit Lukas Tursch von BW Linz einen Spieler für das zentrale defensive Mittelfeld. Der iranische Mittelfeldspieler Reza Asadi fällt aufgrund eines Mittelfußknochenbruchs für längere Zeit aus. (APA; 8.2.2021)