Nach aufwendiger Restaurierung und Gästeschwund wegen der Corona-Pandemie in die Insolvenz gerutscht: das Ottakringer Café Ritter. Foto: www.corn.at Heribert CORN

Wien – In Wien Ottakring hat das legendäre Café Ritter Insolvenz angemeldet, das Lokal darf nicht mit seinem Namensbruder an der Wiener Mariahilfer Straße verwechselt werden.

"Das Ritter" in Ottakring gibt es seit dem Jahr 1907. Laut Kreditschutzverband von 1870 wurde über das Vermögen der Betreibergesellschaft des Altwiener Kaffeehauses ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Handelsgericht Wien eröffnet. Als Ursache wurde der Umsatzeinbruch in der Corona-Krise genannt. Die Passiva wurden mit 940.000 Euro beziffert. Rund 22 Gläubiger und 13 Dienstnehmer sind betroffen. Die Finanzierung des Sanierungsplans mit einer Quote von 20 Prozent soll aus dem Fortbetrieb gelingen, hieß es.

Berühmte Gäste

Das Jugendstil-Kaffeehaus war einst vor allem durch einen seiner Stammgäste bekannt: Fußball-Legende Ernst Happel (er ist 1992 gestorben) frequentierte das Lokal sehr häufig. 2016 hat eine frühere Bankerin, Immobilienexpertin und Gastronomin das Lokal übernommen, aufwändig renoviert und ihm neues Leben eingehaucht, unter anderem durch diverse Veranstaltungen.

Im vorigen Jahr sollte die Stadt Wien über ihre Beteiligungsgesellschaft "Stolz auf Wien" in die Gesellschaft einsteigen, dazu ist es dann aber nicht mehr gekommen, wie orf.at unter Berufung auf den Geschäftsführer des Fonds berichtet. Der Fonds beteiligt sich vorübergehend an Unternehmen, die durch die Cornona-Pandemie ins Trudeln geraten sind. (red, 8.2.2021)