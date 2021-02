Die russische Botschaft in Berlin. Foto: AFP/JOHN MACDOUGALL

Berlin – Als Reaktion auf die Ausweisung eines deutschen Diplomaten aus Russland muss ein Mitarbeiter der russischen Botschaft in Berlin das Land verlassen. Das Auswärtige Amt teilte am Montag mit, dass ein russischer Diplomat zur "unerwünschten Person" (Persona non grata) erklärt wurde.

Die Entscheidung der Regierung in Moskau sei "in keiner Weise gerechtfertigt", erklärte das Ministerium. In Kreisen des Auswärtigen Amtes hieß es zudem, der Schritt sei "eng mit Polen, Schweden und dem Europäischen Auswärtigen Dienst abgestimmt". Das schwedische Außenministerium teilte über Twitter mit, es habe ebenfalls einen russischen Diplomaten gebeten, das Land zu verlassen. Polen teilte mit, dass ein russischer Konsulatsmitarbeiter zur "Persona non grata" erklärt worden sei.

Kreml verteidigt Ausweisung

Russland verteidigte am Montag hingegen erneut die Ausweisung von drei Diplomaten aus Deutschland, Schweden und Polen. "Die russische Seite hat deutlich gemacht, dass sie nicht beabsichtigt, so etwas zu dulden", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax.

Das russische Außenministerium hatte die drei Diplomaten zu "unerwünschten Personen" erklärt, weil sie am 23. Jänner in Moskau und St. Petersburg an nicht genehmigten Protesten teilgenommen haben sollen. An dem Tag hatten in ganz Russland zehntausende Menschen für die Freilassung des inhaftierten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny und gegen Präsident Wladimir Putin demonstriert. Tausende waren festgenommen worden. Die Regierungen von Deutschland, Schweden und Polen weisen die Anschuldigungen Russlands zurück; die Vertreter seien nicht Teilnehmer, sondern Beobachter gewesen, hieß es.

Kritik aus Europa und USA

Der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) erklärte, der betroffene deutsche Diplomat sei seiner im Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen vorgesehenen Aufgabe nachgekommen, sich mit rechtmäßigen Mitteln über die Entwicklung vor Ort zu informieren.

Das russische Staatsfernsehen führte die Diplomaten dagegen wie Kriminelle vor: Sie veröffentlichten Bilder von Überwachungskameras, kreisten die Diplomaten mit Grafiksymbolen auf der Straße in der Menschenmenge ein und nannten sie mit vollem Namen und Funktion. "Er ging mit Absicht zielgerichtet ins Epizentrum der Ereignisse und begab sich dorthin, wo fast die meisten Leute waren", kommentierte der Sprecher der Nachrichtensendung.

Auch Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel nannte die Ausweisung der Diplomaten "ungerechtfertigt". Kritik an dem russischen Vorgehen kam zudem unter anderem aus dem US-Außenministerium sowie vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron. (red, APA, Reuters, 8.2.2021)