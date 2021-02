In dieser Galerie: 3 Bilder Lara Gut-Behrami hat schon viel gewonnen. Gold fehlt der Schweizerin noch in ihrer Sammlung. Foto: AFP/FABRICE COFFRINI Tamara Tippler will sich nicht wie früher aus dem Konzept bringen lassen. Foto: AFP / Philipp Guelland Die Speed-Herren Christian Walder, Max Franz, Matthias Mayer und Vincent Kriechmayr müssen sich gedulden.

Cortina d'Ampezzo – Der Start zur alpinen Ski-WM ist missglückt. Wie ein Einfädler beim ersten Tor. Nach schweren Regenfällen am Sonntag wurde Cortina d’Ampezzo über Nacht auch noch mit einer weiteren Ladung Neuschnee ausgestattet. Während der Ort in weißer Pracht und braunem Matsch zu versinken droht, musste zunächst die zum Auftakt geplante Kombination der Damen am Montag abgesagt werden, weil die Pisten zu sehr in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der Bewerb soll am einzigen offiziellen Reservetag am Montag nachgeholt werden.

Herren müssen warten

Am Abend kam dann die nächste Hiobsbotschaft: Der für Dienstag geplante Super-G der Herren musste abgesagt und auf Donnerstag (11.30 Uhr) verlegt werden, weil auch der Zustand der Herren-Piste zu wünschen übrig ließ. Bestätigt wurde immerhin der Super-G der Damen, der nun als Soloshow um 13 Uhr (ORF 1) beginnen soll. Die Veranstalter sind zuversichtlich, weil das Wetter stabiler und allmählich kälter werden soll. Am Montag war bereits die Hangbesichtigung für die Herren wegen Lawinengefahr abgesagt worden, obwohl bereits davor einige Sprengungen an bedenklichen Schneeanhäufungen vorgenommen wurden. Immerhin wurde Entspannung für die kommenden Tage in Aussicht gestellt.

Gespannt darf man sein, ob Lara Gut-Behrami den nächsten Streich folgen lässt. Die 29-jährige Schweizerin hat zuletzt im Super-G alles abgeräumt, nach St. Anton auch in Crans-Montana, und zweimal in Garmisch triumphiert. Zudem hat sie bereits drei ihrer 30 Weltcupsiege auf der WM-Strecke der Tofana (2014 und 2018 im Super-G, 2017 in der Abfahrt) gefeiert.

Gut-Behrami und ein Makel

Mit einem Titel in Cortina könnte die Tessinerin den größten Makel ihrer ansonsten beispielhaften Karriere tilgen. Sie war bereits 2015/16 Gesamtweltcupsiegerin, hat 2014 Abfahrtsbronze bei Olympia in Sotschi und insgesamt fünf Medaillen bei Weltmeisterschaften geholt. Bereits bei ihrer ersten WM-Teilnahme 2009 gewann sie als 18-Jährige in Val d’Isère Silber in Abfahrt und Super-Kombination, 2013 ließ sie in Schladming Silber im Super-G und 2017 in St. Moritz Bronze in eben dieser Disziplin folgen.

Der nach Vreni Schneider erfolgreichsten Schweizerin fehlt aber noch die Goldene. Auf Druck angesprochen, reagiert sie cool und gelassen. "Ich habe nichts zu beweisen. Ich will gewinnen, aber ich habe auch nichts zu verlieren. Wenn es nicht ganz nach vorne reicht, weiß ich, dass ich in meiner Karriere trotzdem viel erreicht habe und dass ich es geschafft habe, nach 2017 wieder zurückzukommen", sagte Gut-Behrami am Vorabend des Rennens und sprach dabei einen Tiefschlag an. Bei der WM in St. Moritz hatte sie sich beim Einfahren einen Kreuzbandriss samt Meniskusschaden zugezogen.

Wer, wenn nicht sie, holt sich die Goldmedaille auf der Pista Olympia delle Tofane? Die Liste der Anwärterinnen auf den ersten Titel 2021 ist relativ lang. Dazu gehören etwa Titelverteidigerin Mikaela Shiffrin aus den USA, die Tschechin Ester Ledecká, die Schweizerin Corinne Suter, die Slowakin Petra Vlhová, die Italienerin Federica Brignone und nicht zuletzt Tamara Tippler. Die 29-jährige Steirerin war schließlich in der Saison bereits Zweite in Crans-Montana, Dritte in Garmisch und Vierte in St. Anton. Sie stand im Super-G schon siebenmal auf dem Podest, ein Weltcupsieg ist ihr aber noch verwehrt geblieben.

Erntezeit

Tippler würde sich aber auch mit Silber begnügen: "Nehme ich auch". Sie will versuchen, ihre "sieben Zwetschgen" beisammen zu haben und ihre Hausaufgaben zu machen. Sie sei mit viel Motivation und guten Rennen im Gepäck nach Cortina gekommen und wolle nun den Schwung mitnehmen und nichts Besonderes machen. Die größte Herausforderung bei einer WM sei es, gleich wie immer vorzugehen, es nicht noch besser machen zu wollen, keine Experimente zu fabrizieren, an Gezeigtes anzuknüpfen. "Das Vertrauen ist da, die Form stimmt, das Material passt auch. Von dem her kann ich mit einer Riesenfreude am Start stehen. Die Leute, die mir zuschauen, sollen einfach sehen, dass ich das mit vollem Einsatz mache, was mir Spaß macht." Sie habe über die Jahre viel dazugelernt und sich auch mit ihrer Persönlichkeit beschäftigt. "Ich glaube, dass ich da ein Stückerl weitergekommen bin." Nun hofft Tippler, die Leistung auf den Punkt zu bringen und sich nicht wie früher aus dem Konzept bringen zu lassen.

Österreichs Team komplettieren Stephanie Venier, Christine Scheyer und Ariane Rädler. Die 26-jährige Vorarlbergerin startet nach vier Kreuzbandrissen erstmals bei einer WM. Nicht dabei sein kann Nicole Schmidhofer nach ihrem in Val d’Isère erlittenen, sehr komplexen Verrenkungsbruch im linken Knie. Die Steirerin war 2017 Österreichs bislang letzte von sieben Super-G-Weltmeisterinnen. Gut-Behrami könnte zur zweiten Super-G-Weltmeisterin aus der Schweiz nach Maria Walliser bei der Premiere 1987 avancieren. (Thomas Hirner, 8.2.2021)