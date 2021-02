Hier gehts zum heutigen Corona-Livebericht



[Wissenschaft] Warnung vor Welle durch Virusvariante B.1.1.7

[International] Südafrika setzt Einsatz von Astra Zeneca-Impfstoff aus, solange Wissenschafter über die Wirksamkeit des Stoffs beraten.

[Pandemie] Was die Bundesregierung gegen eine dritte Welle tun könnte.

"Südafrika-Mutation" in Tirol: Bund spricht Reisewarnung aus und ruft Reisende zu Tests auf.

[Kommentar] Tiroler Realitätsverlust 2.0.

[Handelsöffnung] Ausgebuchte Friseure, weltfremde Preise und Kunden auf Suche nach Abwechslung.

[Panorama] 50-Liter-Bierfässer, Esstische, Pissoirs: Prater-Lokal Luftburg versteigert Inventar.

[Sport] Anna Veith: "Es ist wichtig, mündige Athleten zu haben".

[Blog] Was sind Digitale Geisteswissenschaften?

[Immobilien] Ihr möchtet euren Wohnraum entrümpeln und für mehr Ordnung sorgen? Eine Raumexpertin verrät euch ihre Tipps und Tricks.

[Wetter] Meist dominieren die Wolken, nur im Westen und Nordwesten gibt es auch ein paar sonnige Abschnitte. Dazu ist zeitweise mit Schneefall oder Regen zu rechnen, mit Schwerpunkt in der Osthälfte des Landes. Die Schneefallgrenze schwankt zwischen tiefen Lagen im Norden und 700m Seehöhe im Süden. Der Wind kommt schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen. Am Morgen umspannen die Temperaturen minus 8 bis plus 3 Grad, am frühen Nachmittag minus 1 bis plus 7 Grad.

[Zum Tag] 1978: Der Film Krieg der Sterne startet in den deutschen Kinos.