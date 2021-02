Das digitale Kaufhaus des Wirtschaftsministeriums wird einem Bericht zufolge in seiner jetzigen Form eingestellt

Wirtschaftsministerin Schramböck und WKO-Chef Harald Mahrer bei der Präsentation des Projektes Ende November. Da die Pressekonferenz digital stattfand, stammt die Aufnahme von einem Ministeriumsmitarbeiter. Foto: APA/BMDW/Philipp Hartberger

Wien – Ein langes Shopping-Vergnügen war es nicht. Das "Kaufhaus Österreich", eine von Wirtschaftsministerium und Wirtschaftskammer vor etwas mehr als zwei Monaten ins Leben gerufene Internetseite, hätte kleinen Händlern eine digitale Plattform für ihr Geschäft bieten sollen. Nun soll das Projekt schon wieder eingestellt werden – zumindest in seiner jetzigen Form. Das berichtet das Onlineportal "Der Börsianer" mit Verweis auf "informierte Kreise".

Dem Bericht zufolge ist der Grund für den frühen Ladenschluss, dass das Wirtschaftsministerium unter Margarete Schramböck (ÖVP) keinen kommerziellen Marktplatz betreiben darf. Die Wirtschaftskammer (WKO) will das Projekt laut dem Artikel nicht weiter betreiben. Weder das Ministerium, noch die Kammer waren für den STANDARD am Montagabend erreichbar. Die Webseite soll laut "Börsianer" künftig nur noch als Firmenverzeichnis geführt werden. Am Montagabend war die Seite nach wie vor regulär abrufbar.

Viel Geld und viel Spott

Das Projekt selbst erntete in der Vergangenheit gleichermaßen Kritik, wie Spott. Denn in dem digitalen Kaufhaus selbst kann nicht eingekauft werden. Vielmehr handelt es sich dabei um eine Linksammlung, die zu den jeweiligen Onlineshops der Betriebe führt. Die Suchanfragen führten zudem vielfach ins Nirvana. Darüber hinaus war die Erstellung alles anderes als günstig: Laut Wirtschaftsministerium kostetet die Erstellung der Plattform 627.000 Euro. (red, 8.2.2021)