Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Wien – Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) die Gangart lässt lückenlose Testungen für einzelne Tiroler Regionen prüfen. Hintergrund ist die in Tirol mittlerweile über 200 mal festgestellte südafrikanische Virus-Variante, die nicht nur als ansteckender gilt sondern auch einige Impfstoffe weniger wirksam machen könnte.

Er begründete dies in der Zeit im Bild 2 des ORF Abend damit, dass es rechtlich nicht so leicht wäre, beispielsweise Quarantäne-Maßnahmen zu verordnen. Daher würden die besten Juristen am Dienstag in seinem Auftrag beraten, was man tun könne.

Ausreise nur mit Test

Der Minister legte auch dar, was man sich von Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) erwartet hätte, nämlich lückenlose Testungen in den besonders betroffenen Gebieten, womit wohl der Bezirk Schwaz gemeint ist.

Da Platter hier die Verantwortung nicht wahrgenommen habe, müsse man schauen, wie man das durchsetzen könne. Anschober sieht hier als Möglichkeit, dass man sich bei der Ausreise aus einer Risiko-Region "heraustesten" muss.

Man habe am Wochenende intensiv mit Tirol verhandelt und "Zahlen außer Streit gestellt", weil falsche Angaben zirkuliert seien, erklärte Anschober. Man habe versucht den Tiroler Landeshauptmann Günter Platter von der Notwendigkeit einer Verschärfung zu überzeugen, aber dieser habe sich geweigert.

Rechtssicherheit gesucht

Die Maßnahmen der Tiroler seien ihm weiter zu wenig. Er könne als Minister zwar eine Abrieglung anordnen, wolle aber Rechtssicherheit herstellen. Juristen sollen definieren, was "sinnvoll ist und rechtlich geht". Die gesetzliche Grundlage für die Testpflicht beim Liftfahren solle "demnächst kommen".

Ein Einsehen der Tiroler Landespolitik ist nicht zu erwarten. Platter stieß sich am Abend sogar am Begriff der Reisewarnung, habe der entsprechende Appell ja eigentlich gar keine Auswirkung. Der Tiroler Wirtschaftsbund-Obmann Franz Hörl (ÖVP) sprach in der ORF-Sendung "Tirol heute" gleich von einem "Rülpser aus Wien". Viel entscheidender seien für Tirol ohnehin Reisewarnungen aus den Hauptmärkten, also Deutschland und den Niederlanden. (red, APA, 8.2.2021)