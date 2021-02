Auf der Plattform wirbt man mit den bekannten Namen.

Foto: Epic

Am Donnerstag lädt der Spielepublisher und größte Steam-Store-Konkurrent Epic Games zum alljährlichen Abverkauf. Dazu gibt es eine Präsentation, die ab 20 Uhr auf Twitch zu sehen sein wird.

Abverkauf



In der Ankündigung spricht Epic Games von "Neuigkeiten und einem Ausblick auf die großen Titel in diesem Jahr". Man kann davon ausgehen, dass ein Teil der Show Epic-exklusiven Titeln gelten wird. Erst kürzlich betonte der Publisher gegenüber PC Gamer, dass man in den nächsten Jahren verstärkt auf Exklusivtitel setzen will.

Zeitgleich mit dem Event wird auf der Plattform der "Schaufenster-Sale" starten, der bis zu minus 75 Prozent-Angebote verspricht. Die Liste kann man sich bereits online ansehen. So wird Cyberpunk 2077 10 Prozent günstiger sein, Assassin’s Creed Valhalla 20 Prozent und das wohl beste Indie-Game 2020, Hades, satte 40 Prozent. Bis zum 25. Februar sollen die Angebote laufen.

Eine Liste der Games lässt sich schon ansehen. Foto: Epic

Konkurrenzkampf



Gerade am Ausklingen ist das "Steam-Spiele-Festival", das beim direkten Konkurrenten Steam noch bis Dienstag Abend läuft. Hier werden direkt auf der Startseite der Plattform Demos und Entwicklerchats geboten. Zwar noch nicht offiziell, aber wahrscheinlich ist, dass man bei Steam im Anschluss, also auch am 11. Februar, ebenfalls einen großen Abverkauf starten will. Man darf gespannt sein, wer die Preisschlacht am Ende für sich entscheiden kann. Die Spieler können in jedem Fall wieder aus den Vollen schöpfen und ihre Liste an Spielen, für die sie vielleicht nie Zeit haben werden, verlängern. (aam, 9.2.2021)