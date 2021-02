Keine Zeit zum Durchschnaufen beim polnischen Entwickler.

Foto: CD Projekt Red

Cyberpunk 2077-Entwickler CD Projekt Red gibt auf Twitter bekannt, dass sie Opfer eines Hacker-Angriffs wurden. Offenbar wurden die Sicherheitsschranken des internen Netzwerks geknackt und mit Hilfe von Schadsoftware zahlreiche Daten gestohlen, sowie manche davon für den Entwickler unbrauchbar gemacht. Persönliche Daten, so der Entwickler, seien nicht betroffen.



Keine Verhandlung

Man sei auch nicht bereit auf die Forderungen der Hacker einzugehen, schreibt CD Projekt Red in ihrem Tweet. In dem Brief, den der Entwickler ebenfalls auf Twitter veröffentlicht, behauptet der Hacker die Source-Files von Cyberpunk 2077, Witcher 3 und Gwent gestohlen zu haben. Man werde die Daten veröffentlichten, zusammen mit einigen internen Dokumenten der Firma, schreibt der Hacker, sofern es davor zu keiner Einigung kommt.

Laut dem polnischen Entwickler, der dank der Turbulenzen rund um die nicht ganz fertige Konsolenversion von Cyberpunk 2077 im vergangenen Jahr schon turbulente Zeiten durchleben musste, scheint den Forderungen nicht nachgeben zu wollen. Man habe die eigene Netzwerk-Infrastruktur bereits wieder gesichert und greife aktuell auf Backups zurück, um alles wieder herzustellen. Man habe zudem die zuständigen Behörden informiert, die sich dem Fall annehmen werden. (aam, 9.2.2021)