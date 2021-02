Berichten Sie im Forum, was Sie in Ihrem Bezirk in den vergangenen Monaten beobachten konnten!

Seit fast einem Jahr ist man dazu angehalten, so viel Zeit wie möglich zu Hause zu verbringen und seinen Bewegungsradius auf das Minimum zu reduzieren. So verbrachten viele Menschen wohl mehr Zeit denn je in ihrer Wohnumgebung und hatten die Möglichkeit, ihr Grätzl näher kennenzulernen.

Was mögen Sie an Ihrem Bezirk besonders? Foto: querbeet Getty Images/iStockphoto

Stadt in Bewegung

Ein neuer Supermarkt hier, eine Großbaustelle dort, mehr Grünflächen und Begegnungszonen oder Geschäfte, die neu eröffnet haben oder aufgrund der wirtschaftlichen Lage schließen mussten – auch wenn die Stadt vielleicht stellenweise ruhiger geworden ist, tut sich doch immer irgendwo etwas. Und abgesehen von der momentanen Situation haben Grätzl allerhand Unterschiedliches zu bieten: von Hundezonen und Einkaufsstraßen über Kinos, Theater, Bars und Restaurants bis hin zu Sportvereinen, Kinderbetreuungsangeboten oder Bücherboxen – jeder Bezirk ist ein Mikrokosmos für sich. Bezirksübergreifend kommt außerdem der Bau der U5 hinzu, der Anrainer nun eine Zeitlang begleiten wird. Dieser User wüsste schon, was man aus Straßen künftig machen könnte, die wegen des U-Bahn-Baus gesperrt sind:

Was hat sich in Ihrem Grätzl verändert?

Haben Sie es in der Corona-Zeit besser kennengelernt? Was schätzen Sie in Ihrer Gegend besonders, was würden Sie sich an Veränderungen wünschen? Wo informieren Sie sich über Ihren Bezirk und das, was sich dort tut? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 15.2.2021)