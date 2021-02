Das Programm richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an Profis – Im März startet der erste Grundkurs, im Laufe des Jahres kommen Spezial-Webinare mit internationalen Vortragenden dazu

Simon Kravagna (fjum_forum journalismus und medien) und Tatjana Lukáš (podcastwelt.at). Foto: Zoe Opratko

Wien – Der heimische Podcast-Markt ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. Laut dem "Reuters Digital News Report 2020" konsumieren rund 30 Prozent der Österreicher Podcasts. Darauf reagiert nun das fjum – forum journalismus und medien mit einem eigenen "Podcast Institut": Im März startet der erste Grundkurs, hinzu kommen im Laufe des Jahres zahlreiche Spezial-Webinare mit internationalen Vortragenden. Das Programm richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an Profis.



Die inhaltliche Ausrichtung des "Podcast-Instituts" übernimmt dabei die Herausgeberin des 2020 gegründeten Branchenmediums podcastwelt.at, Tatjana Lukáš: "Mit dem Podcast-Institut wollen wir sowohl Neueinsteiger*innen abholen als auch etablierten Podcaster*innen die Möglichkeiten für eine umfassende Weiterentwicklung bieten", heißt es dazu in einer Aussendung am Dienstag. Mit dem neu gegründeten Institut will fjum-Geschäftsführer Simon Kravagna Journalisten und Medien bei ihren Podcast-Produkten begleiten "und eine inspirierende Plattform für Austausch und internationale Vernetzung bieten". (APA, 9.2.2021)