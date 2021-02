Auch die NHL lebt nicht in einer Blase.

Foto: APA/AP/TAETSCH

Ottawa – Bei US-Clubs der National Hockey League (NHL) nehmen die Zwangspausen wegen der Corona-Krise zu. Die NHL teilte am Montag mit, dass das Trainingsverbot und die Spielpause der Buffalo Sabres, der Minnesota Wild und der New Jersey Devils ausgeweitet werden müsse. Bei den Devils stehen 16 Profis auf der Corona-Liste. Das bisher letzte Match der Devils und der Sabres war das direkte Duell am 31. Jänner. Mit einer Ausnahme sind alle Profis auf der Liste Spieler von US-Teams.

Indes wurde bekannt, dass der sechsfache Stanley-Cup-Gewinner Ralph Backstrom mit 83 Jahren verstorben ist. Der Kanadier gewann von 1959 bis 1969 den Titel mit Montreal Canadiens in jeweils zwei aufeinanderfolgenden Jahren. (APA; 9.2.2021)



NHL-Ergebnisse vom Montag:

Columbus Blue Jackets – Carolina Hurricanes 3:2

Nashville Predators – Tampa Bay Lightning 1:4

Ottawa Senators – Edmonton Oilers 1:3

New York Rangers – New York Islanders 0:2

Toronto Maple Leafs – Vancouver Canucks 3:1

St. Louis Blues – Arizona Coyotes 3:4 n.P.