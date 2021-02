Was mussten Sie sich als Tirolerin oder Tiroler in den letzten Wochen schon anhören? Foto: APA/EXPA/ERICH SPIESS

Es muss einiges vorfallen, dass schon allein der Name eines Bundeslands zum Reizwort wird, an dem sich intensive Debatten entzünden. So wie aktuell – wie auch bereits im vergangenen Frühjar – bei Tirol. Begann die Woche noch mit einer innerösterreichischen Reisewarnung, ist nun ganz Nordtirol zum Sperrgebiet erklärt worden. Der Grund: die südafrikanische Mutante des Coronavirus, deren europäischer Hotspot das bergige Bundesland ist und deren landesweite Verbreitung die heimische Impfstrategie schwer ins Wanken bringen könnte. Erneut steht also Tirol im Kreuzfeuer der Kritik, kontroverse und teils haarsträubende Aussagen diverser Tiroler Politiker und Persönlichkeiten gossen in den vergangenen Tagen zusätzlich Öl ins Feuer.

Gar nicht so leicht für so manche Tirolerinnen und Tiroler, die sich von den während der Corona-Pandemie in der Öffentlichkeit stehenden Personen kaum oder gar nicht repräsentiert fühlen, die Konsequenzen und wachsenden Ressentiments rundherum jedoch mittragen und aushalten müssen:

Wie ist es gerade für Sie als Tirolerin und Tiroler?

Wie geht es Ihnen mit den aktuellen Maßnahmen und deren Umsetzung? Müssen Sie sich in letzter Zeit vermehrt für Ihr Bundesland rechtfertigen? Und wie geht es Ihnen als Exiltiroler oder Exiltirolerin gerade? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 10.2.2021)