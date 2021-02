Was der Whipped Coffee 2020 war, scheint die Feta-Pasta für 2021 zu sein. War im Vorjahr aufgeschlagener Kaffee aus Instantpulver und Zucker der kulinarische heilige Gral – zumindest online –, so scheint heuer die Kombination aus Feta und Tomaten das Rennen zu machen. In Finnland soll der Hype sogar zu einem Engpass bei Feta-Käse geführt haben.

Die Zubereitung und auch das Setup sind dabei denkbar einfach:

Tomaten, Feta und Pasta sind das 314-Millionen-Aufrufe-Gericht auf Tiktok.

Wir haben uns erlaubt, die Zutatenliste etwas aufzubessern, und zwar mit Mozzarella-Stückchen und Petersilie.

Die unzähligen Fünf-Sekunden-Erklärvideos lassen keinen Zweifel über die Zubereitung aufkommen: Feta in die Mitte, umringt von Tomaten, Olivenöl darauf.

Bei 200 Grad für 35 Minuten in den Ofen verfrachten. Wer besonders fancy unterwegs ist, fügt Mozzarella und Kräuter hinzu.

Nach der Zeit im Ofen zeigt sich das Geheimnis der viralen Pasta ganz deutlich: Fett als Geschmacksträger funktioniert immer.

Und auch die Sehnsucht nach Sommer in Essensform aus Feta und Tomaten ist angesichts nasskalter Regen- und Schneetropfen, die einem vor der Haustüre ins Gesicht klatschen, verständlich. Trotzdem: Saisonal ist dieses millionenfach nachgekochte Ding nicht.

Dann die Nudeln dazu, umrühren, fertig.

Vollendung für das Feta-Tomaten-Millionenfood mit Parmesan und Petersilie on top.

Ofengerichte haben das in der kalten Jahreszeit so an sich: Sie wärmen den Bauch und auch die Seele ein bisschen mit. Von der an Sommergelüste erinnernden Tomate ist nach dem Verspeisen der mediterranen Mac-and-Cheese-Variante nicht mehr viel übrig. So viel Käse – danach überwiegt die Lust, doch noch ein wenig in Winterschlaf zu verfallen. Am besten, bis die Tomaten auch wirklich an der Sonne reif werden. (niw, 9.2.2021)