Noch immer sind die Fitnessstudios geschlossen. Zum Glück gibt es eine große Auswahl an bunten Plastikbandeln für den Muskelaufbau daheim. doch welches ersetzt am ehesten die Muckibude?

Praktisch

Heldenpower Loops Foto: Hersteller

Heldenpower nennt sich der deutsche Hersteller dieses Sets aus vier unterschiedlich starken Naturlatexbändern, mit denen auch absolute Antihelden simpel Muckis aufbauen können. Man spannt die Schleifen über Arme und Beine und vollführt damit Pumpbewegungen, die man der Videoanleitung entnimmt. Praktisch, weil gut transportabel und schnell bei der Hand.

Heldenpower Loops, Set mit 4 Stärken, Latex, www.helden-power.de, 11,99 Euro

3 von 6 Punkten





Wertig

Syosin Fitnessband Foto: Hersteller

Bei diesem modernen Expander muss man sich vorab für eine Stärke entscheiden. Aber auch wenn man nur eine davon besitzt, lässt sich recht vielseitig damit spielen, weil das Ding (so wie das Set mit dem Titel "Vielseitig" unten) mit einem Türanker kommt. Dank diesem lässt sich der Widerstand in unterschiedlichen Höhen fixieren, was zahlreiche Trainingsposen ermöglicht. Top verarbeitet!

Syosin Fitnessband aus Latex, rot/leicht, mit Zubehör via Amazon um 16,10 Euro

4 von 6 Punkten





Sanft

Thera-Band Foto: Hersteller

Der in vielen Längen und Farben (=Stärken) erhältliche Klassiker ist zum schonenden Wiederaufbau von Muskel- und Gelenksfunktionen gedacht. Das Waschbrettbauchtraining fühlt sich damit dementsprechend wie ein Schonwaschgang an. Dennoch erstaunlich, was man mit den Bändern alles anstellen kann. Selbsterklärend sind die Übungen aber nicht, man braucht dazu Kundige.

Thera-Band, 2,5 Meter, rot/mittelstark, bei www.sportoutlet24.at um 5,89 Euro

2 von 6 Punkten





Vielseitig

Tunturi Resistance Bands Foto: Hersteller

Mit diesem Set aus fünf unterschiedlich starken Gummibändern, die sich miteinander kombinieren lassen, ersetzt man tatsächlich die meisten Geräte eines Fitnessstudios. Mitgelieferte Demobildchen helfen dabei. Es stellt sich aber die Frage, ob man sich nicht eine teurere Ausführung anschafft, bei der die Griffe angenehmer in der Hand liegen und die Fußschlaufen besser halten.

Tunturi Resistance Bands, Set, 5 Stärken, mit Zubehör, bei gigasport.at um 24,99 Euro

5 von 6 Punkten

(Sascha Aumüller, RONDO, 22.2.2021)