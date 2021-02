Wann ist es Ihrer Meinung nach in Ordnung, es anzusprechen, wenn man in der Beziehung der Freunde Probleme sieht?

Wann sagen Sie etwas? Foto: getttyimages/istockfoto/SDI Productions

Bei den Beziehungen der besten Freunde und Freundinnen sitzt man oft als Zuschauer in der ersten Reihe. Man verbringt so manchen Abend in geselliger Runde, man besucht sich gegenseitig, man macht vielleicht sogar Urlaube gemeinsam. Und so wird man auch Beobachter der Aufs und Abs der Partnerschaft, bekommt einen Eindruck davon, ob die Beziehung gerade solide wirkt oder ob es nach einer Krise aussieht.

Klar, von außen kann man nicht wirklich reinschauen. Doch man kennt seine Freunde gut genug, um zu sehen, ob sie unglücklich sind und ob ihnen der Partner oder die Partnerin guttut oder nicht. Und so kommt man dann manchmal in die Zwickmühle. Denn einerseits geht es einen prinzipiell nichts an, Beziehungen sind Privatsache, und man sollte generell vermeiden, sich einzumischen oder ungefragt seine Meinung dazu zu deponieren. Doch inwiefern ist man seinen Freundinnen und Freunden gegenüber verpflichtet, auch Dinge anzusprechen, die diese vielleicht nicht hören wollen, wenn man merkt, dass es ihnen nicht gut geht?

Wie halten Sie es damit?

Halten Sie sich immer konsequent heraus, oder sprechen Sie auch einmal an, wenn Sie merken, dass die Beziehung Ihrer Freunde in eine falsche Richtung geht? Wann finden Sie das gerechtfertigt? Und welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 12.2.2021)