Während ihre Tochter bereits das Weite gesucht hat, gehört Sedna zu den letzten Inuit in der Kälte Sibiriens: berührendes Familiendrama "Nanouk", 22.55 Uhr, Arte. Foto: Arte / Red Carpet Film Production

20.15 MAGAZIN

Dok 1: Ein Chromosom zu viel Nach dem Motto "Zeig mir deine Welt" besucht Hanno Settele in dieser Ausgabe Menschen mit Down-Syndrom und lernt deren Leben und Umfeld kennen. Bis 21.05, ORF 1

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Wildes Sri Lanka – Küstenreich (3/3) Im Meer vor Sri Lanka lebt eine spezielle Gruppe von Blauwalen, die das ganze Jahr über dort weilt. Die Insel beherbergt eine Vielfalt an Tieren und Pflanzen. Bis 21.10, Servus TV

21.10 DOKUMENTATION

Als Wale laufen konnten – Eine Reise in die Vorzeit (1/2) Wie entstanden aus den Urzeitwesen vor einigen Millionen Jahren die Tiere, die wir heute kennen? Einst konnten Wale laufen, und die Urkrokodile waren so agil wie Windhunde. Bis 22.05, Servus TV

22.05 BOXEN

Rocky (USA 1976, John G. Avildsen) Amateurboxer Rocky Balboa (Sylvester Stallone) wohnt in einem heruntergekommenen Viertel in Philadelphia und hält sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Der amtierende Schwergewichtsweltmeister Apollo Creed findet Gefallen daran, einem Außenseiter die Chance auf einen Titelkampf zu bieten. Typische Underdog-Geschichte, die längst zum Klassiker avanciert ist. Bis 0.10, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Airlines am Boden – Luftfahrt in der Corona-Krise Während 2019 noch 11,1 Millionen Flüge in Europa gezählt wurden, waren es im Vorjahr nur fünf Millionen. Ein Ende der Krise ist nicht in Sicht: Aktuell gibt es so gut wie keine Reiseziele, die man ohne Quarantäneauflagen und Einreisebeschränkungen anfliegen könnte. Bis 23.05, ORF 2

22.55 EWIGES EIS

Nanouk (Aga, BL/D/F 2018, Milko Lazarov) In der wilden Eislandschaft Jakutiens in Sibirien leben Nanouk (Mikhail Aprosimov) und seine Frau Sedna (Feodosia Ivanova) in einer alten Jurte. Sie gehören zu den letzten Inuit, die sich noch der traditionellen Lebensweise verpflichtet fühlen. Als Sedna schwer erkrankt, macht sich Nanouk auf den Weg in die Stadt, um seine Tochter Aga (Galina Tikhonova) zu finden. Sie hatte die Jurte bereits vor vielen Jahren im Streit mit ihrem Vater verlassen. Bis 0.30, Arte

23.05 REPORTAGE

Weltjournal+: Pharmaindustrie – Die Allmacht der Konzerne Der Streit über Produktion und Liefermengen von Corona-Impfstoffen zeigt einmal mehr: Einige wenige Pharmaunternehmen teilen sich einen riesigen Markt und beeinflussen gesundheitspolitische Entscheidungen. Bis 23.50, ORF 2

23.15 MAGAZIN

Treffpunkt Medizin: Spätfolgen von Covid-19 – Leben nach der Krankheit Nicht alle offiziell genesenen Covid-19-Patienten sind wirklich gesund. Sie klagen häufig über verminderte körperliche sowie geistige Leistungsfähigkeit. Bis 23.50, ORF 3