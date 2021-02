Ob das auf Dauer nicht saufad wird. Oder ist. Die Frage kommt immer ohne Fragezeichen. Weil die, die fragen, wissen, wovon sie reden: "Sundays are rundays" bedeutet nicht, dass sonst nicht gelaufen oder sonst wie Sport getrieben wird, sondern dass am Sonntag der "Longrun" auf dem Programm steht. "Longruns" sind, was der Name sagt (und ja, irgendwann löse ich auch das Versprechen ein, zu erklären, wieso "joggen" heute als Beleidigung gilt. Ich muss aber erst rauskriegen, wieso), aber vor allem eines: langsam. Deutlich unter Wettkampftempo (zumindest sollte das so sein). Übungen in Geduld und Demut. Und das kann zach werden: allein, bei Nasskaltgrau, ohne "echten" Grund – also bevorstehenden Wettkampf – und sich irgendwann dann halt doch wiederholenden Standardstrecken: Ja, das kann fad werden. Manchmal saufad.