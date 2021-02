Moderatoren von "Links.Rechts.Mitte": Katrin Prähauser und Christoph Kotanko Foto: ServusTV / Marco Riebler / Gerry Rohrmoser

Im neuen Diskussionsformat "Links. Rechts. Mitte – Duell der Meinungsmacher" treffen ab kommenden auf Servus TV Publizisten unterschiedlicher politischer Ausrichtungen zur Einordnung des aktuellen Wochengeschehens aufeinander. Im Fokus der Sendung soll nicht nur "ein pointierter Austausch, der den Zusehern einen Erkenntnisgewinn bringen soll, stehen, sondern auch die eine oder andere überraschende Überschneidung bei Positionen, die von beiden Seiten vertreten werden", heißt es in der Ankündigung.



"Im heimischen Fernsehen gibt es eine Vielzahl von Talk-Formaten, die sich kaum unterscheiden und bei denen sich meist dieselben politischen Funktionäre die Klinke in die Hand geben.", konstatiert Ferdinand Wegscheider, Intendant von ServusTV. "Was fehlt, ist eine regelmäßige anspruchsvolle Auseinandersetzung von Meinungsmachern verschiedener Weltanschauung, die den Zuschauern Einblicke in politische Hintergründe abseits der tagesaktuellen Berichterstattung gewährt."

Gastgeber sind Katrin Prähauser und Christoph Kotanko

Gastgeber von "Links. Rechts. Mitte – Duell der Meinungsmacher" werden abwechselnd Katrin Prähauser und Christoph Kotanko sein. Kotanko, der die erste Ausgabe moderieren wird, war bis 2010 Chefredakteur des "Kurier" und arbeitet seit 2011 als Politikanalyst und -kommentator in der Wien-Redaktion der "Oberösterreichischen Nachrichten". Katrin Prähauser ist Redaktionsleiterin und Moderatorin der "Servus Nachrichten".

Die Gäste der ersten Sendung am 14. Februar sind Roger Köppel (Chefredakteur "Weltwoche", Schweiz), Autor und Publizist Herbert Lackner (ehemaliger Chefredakteur des "Profil") und Gudula Walterskirchen, sie ist Herausgeberin der "Niederösterreichischen Nachrichten". Christoph Kotanko moderiert. (red, 9.2.2021)