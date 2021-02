Ab Freitag ist Tirol zehn Tage lang eine polizeikontrollierte Testpflichtzone. Foto: APA / Hans Klaus Techt

Walser, Zangerl, Gerber, Hörl

In den letzten Tagen und Wochen melden sich immer wieder irgendwelche Präsidenten und Obmänner von Interessenverbänden zu Wort, um "denen da draußen" mitzuteilen, dass "wir uns das nicht mehr gefallen lassen", dass "wir uns nichts sagen lassen", dass "wir schon selber wissen", dass "wir aufsperren, wann wir wollen", oder gar drohen, dass "die uns schon kennenlernen werden".

Spätestens wenn mich dann Freunde und Bekannte von außerhalb Tirols kontaktieren und grob zusammengefasst nachfragen, was denn da bei/mit uns los sei in Tirol, wird mir klar, da sprechen Leute in meinem Namen, die ich nicht dazu ermächtigt habe, die ich nicht einmal gewählt habe. Deshalb sage ich hier ganz deutlich: Ich drohe niemandem, ich bin dankbar, wenn jemand Maßnahmen ergreift, um zu verhindern, dass viele Menschen schwer erkranken oder gar sterben. Diese "Wir-Sager" sprechen nicht in meinem Namen! Ob sie immer im Namen ihrer Klientel sprechen, sei darüber hinaus dahingestellt.

Irgendwann werden doch auch Seilbahnunternehmer, Hoteliers und sogar Frächter verstehen, dass diese an vorgestrige Betonschädelmentalität gemahnenden Wortspenden ihrer "Vertreter" unserem Land und vor allem auch ihnen nachhaltig schaden und Tirol dadurch ein Image erhält, das ein gedeihliches Zusammenleben mit anderen inmitten Europas erschwert und Tourismus eher behindert als fördert.

Clemens Lechner, 6130 Schwaz

Gesundheit zweitrangig?

Statt die Virologen entscheiden zu lassen, was in Hinblick auf die südafrikanische Virusmutation in Tirol zu geschehen hat, haben Politiker und Wirtschaftsfunktionäre das Gesetz des Handelns an sich gerissen. Sie handeln aus politischer "Notwehr" ohne jede medizinische Erfahrung, aber mit der Angst im Hinterkopf, dass sie, wenn sie sich nicht eisern gegen alle Einschränkungen stemmen, bei der nächsten Wahl mit dem nassen Fetzen aus dem Amt gejagt werden. Die Gesundheit der Österreicher ist scheinbar zweitrangig.

Josef Rosenberger, 8261 Sinabelkirchen

Auf nach Tirol!

Auf ins heilige Land Tirol! Ein Bundesland, in dem "nichts falsch" gemacht wird und immer alles in Ordnung und ganz transparent ist. Mit einem Landesvater an der Spitze, der weiß, wie er seine Untertanen gegen verleumderische Angriffe und gegen alle bösartige Maßnahmen, die von einer Wiener (!) Regierung verfügt werden, beschützt. Wo immer alle zusammenstehen wie ein Mann, denn Mander ’s ischt Zeit. Ein Bundesland, das im Falle einer Quarantäne alle Impfdosen aus ganz Österreich selbstverständlich und zu Recht für sich beansprucht. Auf ins Land von Andreas Hofer, das weiß, wie man seine Freiheiten verteidigt, vom Skifahren bis zum Urlauben in Südafrika. Seien wir auch dankbar, dass dieses Land Tirol, in dem der wunderbare Ort Ischgl liegt, das übrige Österreich großzügig zu sich gehören lässt.

Wolfgang Broer, per Mail

Unwürdiger Fingerzeig

Wie viel Antipathie muss man in sich tragen, um ein Kesseltreiben, wie es derzeit mit dem Land Tirol veranstaltet wird, zu veranstalten? (...) Solange die Milliarden aus dem (Tiroler) Tourismus in den Staatssäckel geflossen sind und viele davon in ganz Österreich profitiert haben, hat man gerne die Hand aufgehalten. Jetzt mit dem Finger auf Tirol zu zeigen und die Menschen in diesem Bundesland als Sündenbock hinzustellen ist schäbig, ungerecht und unwürdig.

Theodor Hanisch, 6020 Innsbruck (9.2.2021)