Gesundheitsstadtrat Peter Hacker hat eine neue Idee ins Rennen geworfen: lockeres Corona-Management unter der Woche, harter Lockdown an den Wochenenden. Was für die Mini-Lockdowns spricht, was dagegen.

Ein Mini-Lockdown jedes Wochenende – das schlägt Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) vor. Foto: APA

Offene Geschäfte, Cafés und Restaurants unter der Woche, am Wochenende hat alles bis auf die Grundversorgung zu – ist das eine Lösung für ein Ende den Dauerlockdowns? Fest steht: Bekannte Spielregeln wie Abstand, Maske und Personenbeschränkungen in Geschäften würden an allen Tagen gelten. Vor März hält das neue Modell auch in Wien niemand für realistisch. Aber auch das Gesundheitsministerium sagt: Es ist eine der Varianten, die geprüft werden.