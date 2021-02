Pandemie

157 Postings

Was die Corona-Tests an den Schulen fragwürdig macht

Geht es nach den nackten Zahlen, dann kursiert das Virus an Schulen kaum: Die erste Testrunde in Wien und Niederösterreich zeigte nur 56 Infektionen an. Doch Experten halten das Ergebnis für trügerisch.