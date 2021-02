Manchester United rang West Ham nieder. Foto: EPA/Phil Noble

Manchester – Manchester United hat sich am Dienstagabend ins Viertelfinale des englischen Fußball-FA-Cups gezittert. Die überlegenen "Red Devils" setzten sich im Achtelfinal-Duell zweier Premier-League-Clubs gegen West Ham United erst in der Verlängerung mit 1:0 durch. Den einzigen Treffer des Abends erzielte Scott McTominay nach Rashford-Vorarbeit in der 97. Minute. (APA, 9.2.2021)