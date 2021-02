Real schlägt Getafe. Foto: EPA/JuanJo Martin

Madrid – Real Madrid hat in der spanischen Fußball-Meisterschaft den zweiten Tabellenplatz erobert. Der Rekordmeister gewann am Dienstagabend die Nachholpartie der ersten Runde gegen Getafe mit 2:0 (0:0) und zog vorerst um drei Punkte am auf Rang drei zurückgefallenen Dauerrivalen FC Barcelona vorbei, der aber ein Spiel weniger absolviert hat. Tabellenführer bleibt unangefochten Reals Stadtrivale Atletico mit zwei Spielen weniger und fünf Punkten mehr als die "Königlichen".

Karim Benzema (60.) und Ferland Mendy (66.) trafen für die Mannschaft von Trainer Zinedine Zidane. Die Partie war zum Saisonstart im vergangenen Jahr verschoben worden, weil Madrid noch bis in den August in der Champions League im Einsatz gewesen war. (APA/dpa, 9.2.2021)