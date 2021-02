Der WM-Gastgeber tritt im März gegen Luxemburg und Aserbaidschan im Heimstadion der Austria an

Die Generali-Arena dient Katar als Heimstätte für zwei Testpartien. Foto: APA/ROBERT JAEGER

In der Generali Arena der Wiener Austria wird 2021 internationaler Fußball zu sehen sein. Ob von den Violetten, ist nach wie vor unklar. Aber Katars Herren-Nationalteam wird die beiden Freundschaftsspiele gegen Luxemburg (24. März) und Aserbaidschan (27. März) in Wien austragen. Das gab der katarische Fußballverband am Dienstabend bekannt.

Sparringspartner

Katar erspart sich als Gastgeber der WM 2022 die Qualifikationsmühle. Um Wettkampfpraxis zu sammeln, tritt das Emirat jedoch gegen die spielfreien Gegner der europäischen Qualifikationsgruppe A teil. Neben Luxemburg und Aserbaidschan sind dies Portugal, Serbien und Irland. Die Punkte gegen Katar zählen allerdings nicht für die Tabelle. Der Asien-Meister wird alle Heimspiele in Europa austragen.

Dass ein Turnier-Gastgeber durch die Teilnahme an der Qualifikationsrunde Spielpraxis sammeln kann, ist nicht neu. So hatte beispielsweise auch Frankreich vor der EM 2016 in einer Qualifikationsgruppe außer Konkurrenz teilgenommen. (red, APA, sid, 9.2.2021)