Transfer im Winter scheiterte an Ablösesumme. Nun heuert der 22-jährige Stürmer im Sommer ablösefrei in Wien an

Grüll und Rapid sind sich laut Vereinsangaben einig. Foto: APA/EXPA/ROLAND HACKL

Wien – Laut Rapid wird Rieds Stürmer Marco Grüll im Sommer nach Hütteldorf wechseln. "Marco Grüll ist ab 1. Juni ein Rapidler!", sagte SCR-Sportdirektor Zoran Barisic zur "Krone". Trainer Dietmar Kühbauer sagte nach dem 1:0-Sieg gegen den WAC zu "Sky": "Anscheinend sind wir mit Marco einig. Wir freuen uns darauf, weil er ein Spieler ist, der Potenzial hat und hoffentlich in Ried noch seine Spiele und Tore macht und ab Juni ist er dann bei uns."

Erst am Montag wurde fixiert, dass der 22-Jährige noch im Frühjahr für Ried auflaufen wird. Die medial kolportierte Ablösesumme von rund 350.000 Euro soll den Wienern angesichts der kurzen Restlaufzeit von Grülls Vertrag in Ried zu hoch gewesen sein. Nun wechselt Grüll im Sommer ablösefrei nach Hütteldorf. Der Salzburger schoss Ried in der Vorsaison mit 13 Toren und 13 Vorlagen zurück ins Oberhaus. Am Dienstag traf er bei der 1:2-Niederlage in Graz. (red, 10.2.2021)