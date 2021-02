Sonde Al-Amal ist in Umlaufbahn um den Roten Planeten eingeschwenkt. Chinesische Mission Tianwen 1 steht kurz vor der Ankunft

Aufnahmen wurden vorerst noch keine übermittelt, man kann sich Al-Amals derzeitige Position aber in etwa so vorstellen wie auf dieser vorab erstellten Illustration. illustration: EPA/MBRSC/UAE Space Agency

Derzeit herrscht erhöhtes Verkehrsaufkommen rings um den Mars: Binnen kurzer Zeit treffen drei verschiedene Weltraummissionen beim Roten Planeten ein, die erste ist bereist angekommen: Die Raumsonde Al-Amal ("Hoffnung") der Vereinigten Arabischen Emirate ist in einen Orbit um den Mars eingeschwenkt. "Mission erfüllt", schrieb Ministerpräsident Mohammed bin Raschid al-Maktum am Dienstag auf Twitter.



Die erste arabische Marsmission soll dabei helfen, ein vollständiges Bild des Mars-Klimas über ein komplettes Jahr hinweg zu erfassen. Die 1.350 Kilogramm schwere Raumsonde soll dazu unter anderem die Atmosphäre sowie Wetterveränderungen und den Wechsel der Jahreszeiten beobachten. Im Juli 2020 vom japanischen Weltraumbahnhof Tanegashima gestartet, legte sie auf ihrer siebenmonatigen Reise 450 Millionen Kilometer zurück.

Politischer Hintergrund

Die Emirate treiben ihr Raumfahrt-Programm kräftig voran. Geplant ist auch eine Mond-Mission für das Jahr 2024, bei der ein unbemanntes Raumfahrzeug zum Erdtrabanten starten und dort in einer bisher unerforschten Gegend landen soll. Der schwerreiche Golfstaat hofft dabei neben wissenschaftlichen Erkenntnissen und positiven Effekten für die Wirtschaft auch auf Imagepflege. Die desaströse Menschenrechtslage in dem Land steht immer wieder im Fokus internationaler Kritik.

Eine ähnliche Strategie verfolgt auch das Nachbarland Saudi-Arabien. Dort wurde eine Raumfahrtbehörde per königlichem Dekret im Dezember 2018 geschaffen – kaum drei Monate nach der Tötung des regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi.

Die nächste Mission folgt umgehend

Im Mars-Orbit kündigt sich derweil schon der nächste Besucher von der Erde an: Die chinesische Sonde Tianwen 1 soll noch heute Mittwoch ebenfalls in eine Umlaufbahn um den Mars einschwenken. Sie wird es aber nicht bei einem Aufenthalt im Orbit belassen: Nach zwei oder drei Monate soll auch eine Landung versucht werden.

Die fünf Tonnen schwere Raumsonde, deren Name mit "Fragen an den Himmel" übersetzt wird, besteht aus einem Orbiter, einem Landegerät und einem Gefährt von der Größe eines Golf-Carts. Mit ihrer ersten Marslandung will die ehrgeizige junge Raumfahrtnation China mit den USA gleichziehen, die schon mehrere Forschungsgeräte auf den Planeten gebracht haben.

Nächste Woche kommt Nummer 3

2011 hatte China schon einmal gemeinsam mit Russland versucht, eine Sonde zum Mars zu schicken. Die Mission scheiterte jedoch, daraufhin entschloss sich Peking zum Alleingang. Insgesamt ist in der Geschichte der Marsmissionen rund die Hälfte fehlgeschlagen.

Bisher ist es nur den USA gelungen, auf dem Roten Planeten Rover zum Einsatz zu bringen. Und der nächste wird den aktuellen Run auf den Mars komplettieren: Perseverance, der ebenfalls vergangenen Sommer gestartete bisher größte Marsrover, soll am 18. Februar den Einschlagskrater Jezero auf der marsianischen Nordhalbkugel erreichen. (red, APA, 10. 2. 2021)