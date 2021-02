Eine Untersuchung soll nun klären, was auf der Basis in Kalifornien damit geschehen ist

Aufnahmen aus dem Jahr 2019 zeigen Marinesoldaten bei einer Übung auf der Basis in Twentynine Palms, wie sie auch jetzt stattfindet. Foto: EPA/ETIENNE LAURENT

Aus der größten Basis des Marinekorps der USA ist offenbar Sprengstoff verschwunden. Laut einem Bericht des TV-Senders ABC 10 handelt es sich dabei um viereinhalb Kilogramm des starken C4-Plastiksprengstoffs. Die zitierten Quellen gehen davon aus, dass es sich um Diebstahl handelt, einer Belohnung für Hinweise sei ausgeschrieben worden.

Laut CNN findet nun auch eine offizielle Untersuchung des Vorfalls statt. Zuständig ist das Naval Criminal Investigative Service" (NCIS). Offiziell machte die Behörde keine Angaben zu Menge oder Art des Sprengstoffs. "Aus Respekt vor dem Ermittlungsvorgang wird das NCIS keine Details im Zusammenhang mit den Ermittlungen kommentieren oder bestätigen", sagte ein Sprecher zu CNN.

Kalifornische Wüste

Die Marinebasis befindet sich in Twentynine Palms, rund 250 Kilometer östlich von Los Angeles, in der Mojave-Wüste. Marinesoldaten und Matrosen aus verschiedenen Einheiten nehmen dort seit 15. Jänner an Übungen teil, die am 18. Februar enden werden. (red, 10.2.2021)