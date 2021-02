Nicht die ersten Vorwürfe, gegen die Spieleschmiede.

Foto: Riot Games

Gegen den CEO der Spieleschmiede Riot Games (League of Legends, Valorant), Nicolo Laurent, wird aktuell wegen Diskriminierung und sexuellen Übergriffen weiblicher Mitarbeiter ermittelt.

Zu den internen Ermittlungen wurde eine betriebsfremde Anwaltskanzlei herangezogen, die aufgrund der hohen Position von Laurent direkt an ein "Board of Directors" von Riot berichten wird. In einem Gespräch mit "TheVerge" erläutert ein Sprecher der Firma die Situation. "Riot Games nimmt alle Vorwürfe der Diskriminierung oder Belästigung sehr ernst und geht vehement gegen Personen vor, die unsere Regeln verletzen."

Die aktuellen Ermittlungen beziehen sich auf eine Klage, die im Jänner eingereicht wurde. Die ehemalige Vorstandsassistentin Sharon O’Donnell wirft Riot darin vor, dass ihr Vertrag im Juli 2020 "unter falschen Vorwänden beendet wurde." O’Donnell wirft Laurent vor, sie sexuell belästigt zu haben. Nach ihrer Beschwerde bei der Personalabteilung, wurde ihr Vertrag beendet. Die Ex-Mitarbeiterin sieht ihre Kündigung als direkte Konsequenz ihrer ablehnenden Haltung gegenüber Laurents aggressiven Annäherungsversuchen. Ebenfalls in der Klage finden sich Vorwürfe einer Aussage von Laurent betreffend, wo er vor mehreren weiblichen Mitarbeiterinnen den Rat gegeben hat, den mit Covid-19 verbundenen Stress mit "Kinder kriegen" abzubauen.

Bereits in der Vergangenheit gab es mehrere Klagen ehemaliger Mitarbeiter gegen die Arbeitskultur bei Riot Games. Der Website "Kotaku" war das 2018 sogar einen ausführlichen Bericht wert. (aam, 10.2.2021)