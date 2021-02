Am Mittwoch finden Gespräche zwischen der deutschen Regierung und den Ländern statt. Foto: imago

Berlin – Ein neuer Entwurf für das Bund-Länder-Spitzengespräch am Mittwoch sieht eine Verlängerung des Corona-Lockdowns in Deutschland bis zum 14. März vor. "Die bestehenden Beschlüsse der Bundeskanzlerin und der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder bleiben weiterhin gültig, sofern dieser Beschluss keine abweichenden Festlegungen trifft. Die Länder werden ihre Landesverordnungen entsprechend anpassen und bis zum 14. März 2021 verlängern", heißt es in dem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Entwurf.

Kanzlerin Angela Merkel und die 16 Ministerpräsidenten beraten am Nachmittag. Allerdings soll es laut dem Entwurf Ausnahmen geben: Die Länder können demnach selbst entscheiden, ob und wann sie die Schulen wieder aufmachen. "Friseurbetriebe können unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts mit Reservierungen sowie unter Nutzung medizinischer Masken den Betrieb ab 1. März 2021 wiederaufnehmen", heißt es etwa. (APA, 10.2.2021)