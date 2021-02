Shortlist der Kategorie "International Feature Film" für die 93. Oscars:

Bosnien-Herzegowina "Quo Vadis, Aida?" Chile "The Mole Agent" Tschechien "Charlatan" Dänemark "Another Round" Frankreich "Two of Us" Guatemala "La Llorona" Hongkong "Better Days" Iran "Sun Children" Elfenbeinküste "Night of the Kings" Mexico "I'm No Longer Here" Norwegen "Hope" Rumänien "Collective" Russland "Dear Comrades!" Taiwan "A Sun" Tunesien "The Man Who Sold His Skin"