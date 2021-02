Durch den Monsun. Foto: USA TODAY Sports/Daniel Dunn

Nach dem 105:100 gegen die Golden State Warriors vom Montag samt einem Double-Double von Jakob Pöltl haben die San Antonio Spurs das zweite Duell mit den Kaliforniern binnen 24 Stunden in der National Basketball Association (NBA) deutlich verloren. Die Revanche endete mit 91:114. Der Center aus Wien verbuchte vier Punkte, fünf Rebounds und zwei Blocks in 19:42 Minuten auf dem Parkett. Die Texaner halten nach 25 Saisonpartien bei 14:11-Siegen.

Die Vorentscheidung nach einer ausgeglichenen ersten Spielhälfte (50:50) fiel im dritten Abschnitt. Die Warriors setzten sich binnen zwölf Minuten auf 86:70 ab und gaben den Vorsprung nicht mehr aus der Hand. Im dritten Viertel sei seinem Team "vorne sehr wenig gelungen", was auch die Offensive des Gegners ins Laufen gebracht habe, stellte Pöltl fest. Rudy Gay war mit 17 Punkten erfolgreichster Werfer aufseiten San Antonios. Bei Golden State markierte Topstar Stephen Curry wie schon am Montag 32 Zähler.

In die Ferne

Auf die Spurs, aktuell Sechster in der Western Conference, warten nun sieben Auswärtsspiele hintereinander. Los geht es am Freitag bei den Atlanta Hawks. Die Reise führt die Texaner bis 24. Februar auch zu den Charlotte Hornets, Detroit Pistons, Cleveland Cavaliers, New York Knicks, Indiana Pacers und zu Oklahoma City Thunder.

Utah Jazz hält nach einem 122:108 gegen die Boston Celtics als erstes Team bei 20 Saisonsiegen. Donovan Mitchell verzeichnete 36 Punkte und neun Assists. Die Truppe aus Salt Lake City hat 16 ihrer vergangenen 17 Spiele gewonnen. Mit 119:111 bei den Sacramento Kings blieben auch die Philadelphia 76ers, Leader der Eastern Conference, erfolgreich. Für Joel Embiid standen 25 Punkte und 17 Rebounds zu Buche. Die Brooklyn Nets verloren trotz 27 Zählern von Kyrie Irving und 24 sowie zwölf Assists von James Harden bei Nachzügler Detroit Pistons mit 111:122. (APA, 10.2.2021)

NBA-Ergebnisse vom Dienstag:

San Antonio Spurs – Golden State Warriors 91:114,

Detroit Pistons – Brooklyn Nets 122:111,

Miami Heat – New York Knicks 98:96,

New Orleans Pelicans – Houston Rockets 130:101,

Utah Jazz – Boston Celtics 122:108,

Portland Trail Blazers – Orlando Magic 106:97,

Sacramento Kings – Philadelphia 76ers 111:119.