STANDARD-Redakteur Andreas Sator gewinnt für seinen Wissens-Podcast "Erklär mir die Welt" den Ö3-Podcast-Award. Foto: Hitradio Ö3 / Phillip Kofler

Wien – Der Wissens-Podcast "Erklär mir die Welt" von STANDARD-Redakteur Andreas Sator hat den erstmals vergebenen Ö3-Podcast-Award gewonnen. Auf Platz zwei landete der True-Crime-Podcast "Darf's ein bisserl Mord sein" von Franziska Singer und Amrei Baumgartl. Der dritte Rang erging an den Sex-Podcast "Couchgeflüster" von Sinah Edhofer und Leonie-Rachel Soyel. Die Entscheidung wurde am Mittwoch im "Ö3-Wecker" verkündet.

"Es fühlt sich wahnsinnig geil an! Und ich kann es noch gar nicht fassen", freute sich Sator über die Auszeichnung. Auf der Homepage des Podcasts, der seit März 2018 existiert, ist zu lesen, dass man nach dem Hören "jede Woche die Welt ein bisschen besser verstehen" soll. Um das zu bewerkstelligen, lädt Sator "unendlich kluge Menschen" ein. Besonders in Erinnerung geblieben ist ihm laut einer Aussendung von Ö3 Lucia Heilman, eine über 90-jährige Frau, die sich in Wien in der NS-Zeit in einer Werkstatt vor den Nazis versteckt hat. "Das war die einzige Folge, bei der ich auch Tränen vergossen habe beim Interview", sagte Sator.

True Crime

Den Hype um True Crime und damit auch ihren Podcast "Darf's ein bisserl Mord sein" erklären sich Franziska Singer und Amrei Baumgartl so: "Die Menschen haben sich schon immer dafür interessiert, warum andere Leute Verbrechen begehen, was da im Hirn vielleicht falsch sein könnte." Anstatt wie früher zu Hinrichtungen zu laufen, würden sie nun zum Glück eben Podcasts hören. Die Top-20-Podcasts – darunter viele zum Thema Comedy, aber auch Philosophie, Business oder Feminismus – wurden auf der Ö3-Homepage veröffentlicht.

Bei der Ö3-Redaktion sind von 11. Jänner bis 5. Februar knapp 30.000 Nominierungen eingegangen. Teilnahmeberechtigt waren alle österreichischen Podcasts, bei denen mindestens ein Sprecher oder Sprecherin in Österreich wohnt oder geboren ist, oder die in Österreich aufgenommen und produziert werden. Auch mussten im Vorjahr mindestens fünf Folgen erscheinen. Die Redaktion kürte den Sieger anhand der Anzahl der Nominierungen sowie auf Grundlage eines Kriterienkatalogs, der etwa die technische Qualität und den Unterhaltungsfaktor berücksichtige.

Die Top-20-Podcasts aus Österreich

1. "Erklär mir die Welt" (Wissen) von Andreas Sator

2. "Darf's ein bisserl Mord sein?" (True Crime) von Franziska Singer und Amrei Baumgartl

3. "Couchgeflüster" (Sex) von Sinah Edhofer und Leonie-Rachel Soyel

4. "Buchingers Tagebuch" (Comedy) von Michi Buchinger

5. "Alles außer Corona" (Comedy) von Klaus Eckel, Michael Niavarani und Omar Sarsam

6. "Ö1 Journale" (News) von Ö1/ORF

7. "Geschichten aus der Geschichte" (Wissen) von Richard Hemmer und Daniel Meßner

8. "Dunkle Spuren" (True Crime) von Kurier

9. "Grenzwertig" (Comedy) von Kevin Piticev und David Schindelböck/Radio Energy

10. "Frauenfragen" (Feminismus) von Mari Lang

11. "Blaulichtflüssigkeit – Der Rettungsdienst-Podcast" (Comedy) von Marie und Lucas

12. "Die Ali Mahlodji Show" (Business) von Ali Mahlodji

13. "A Mindful Mess" (Gesellschaft & Kultur) von Madeleine Darya Alizadeh

14. "Falter-Radio" (News) von Raimund Löw/Falter

15. "Schneller Lernen" (Wissen) von Florian Wurm

16. "Rotweinplausch" (Philosophie) von Ina Regen

17. "Gusch, Baby" (Lifestyle) von Anna Maria Rubas und Andrea Weidlich

18. "#Glaubandich" (Business) von Johannes Pracher/Sparkasse OÖ

19. "Drama Carbonara" (Comedy) von Asta Krejci-Sebesta, Jasna Hörth und Tatjana Lukáš

20. "Bohlmobil" (Comedy) von Benji & Bohl

(APA, red, 10.2.2021)