Eine von November stammende Aufnahme des Kerzen- und Blumenmeers an einem der Tatorte im Bereich der Seitenstettengasse in der Wiener Innenstadt. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Über drei Monate ist es nun her, dass ein islamistischer Terrorist mit einer Waffe durch die Wiener Innenstadt zog. Er tötete vier Menschen und verletzte zahlreiche weitere. Am Ende wurde er selbst von der Polizei erschossen. In welches Netzwerk er eingebettet war, ob und welche Helfer der Terrorist hatte, all das ist weiterhin Gegenstand von Ermittlungen. Doch auch Fragen darüber hinaus sollten geklärt werden: Welche Informationen hatten die Behörden bereits vor dem Anschlag über den zuvor bereits verurteilten und aus der Haft entlassenen Terroristen? Und leisteten sich die Behörden im Vorfeld Fehler?

Schon wenige Tage nach dem Attentat wurde bekannt, dass die Gefahr trotz entsprechender Hinweise nicht erkannt worden war. Eine von Innen- und Justizministerium eingesetzte Untersuchungskommission sollte nun klären, was im Vorfeld schiefgelaufen ist. Mehrere Wochen arbeitete die Kommission unter der Leitung der Strafrechtsprofessorin Ingeborg Zerbes an der Beantwortung offener Fragen. Bereits in einem ersten Zwischenbericht wurde besonders das Agieren des Verfassungsschutzes kritisiert: Warnhinweise wurden übersehen, Risikoeinschätzungen immer wieder verschoben und essenzielle Informationen intern nicht weitergegeben.

Verfestigung der bisherigen Erkenntnisse

Am Mittwoch übermittelte die Kommission die Endfassung des Berichts den Ministerien. Diese entscheiden in der Folge über Zeitpunkt und Art der Veröffentlichung. In den letzten Wochen dürften sich die vorläufigen Erkenntnisse aus dem Zwischenbericht weiter bestätigt haben.

Dem STANDARD liegen die wesentlichen Erkenntnisse aus dem Justizbereich vor. So hätten die Justizbehörden jene Maßnahmen gesetzt, die in Fällen wie jenem von K.F. üblich sind. Der Istzustand reicht jedoch offenbar nicht aus: So solle Deradikalisierungsarbeit besser verankert und auch finanziell besser ausgestattet werden, ebenso solle der Strafvollzug besser ausgestattet werden, um bei der Resozialisierung erfolgreich sein zu können. Damit kein Kontakt zwischen radikalisierten Insassen und gefährdeten Personen außerhalb entstehen kann, sei der Vollzug auf Informationen seitens der Sicherheitsbehörden angewiesen.

Die bessere finanzielle Ausstattung der Deradikalisierungsexperten von "Derad" solle zu Professionalisierung der Organisation führen. Zudem solle eine Sicherheitsüberprüfung der eingesetzten Deradikalisierungsmitarbeiter eingeführt werden.

Bereits im Zuge der Veröffentlichung des Zwischenberichts wurde festgehalten, dass es keinen Bedarf an gesetzlichen Verschärfungen gebe. Nun heißt es deutlicher: Der geplante Tatbestand des religiös motivierten Extremismus sei "einerseits überflüssig und andererseits verfassungsrechtlich bedenklich". Die angedachte Unterbringung von terroristischen Straftätern im Maßnahmenvollzug sei ebenfalls nicht angebracht.

Festgehalten wird zudem: Die bedingte Entlassung von K.F. sei gesetzmäßig und sinnvoll gewesen. Es bestehe kein Anlass, die Regelungen hier zu verschärfen. Das Problem liegt offenbar vielmehr darin, dass zwar Informationen vorliegen, diese aber nicht geteilt werden. Die Kommission empfiehlt daher dringend die Einführung von sogenannten Fallkonferenzen, bei denen sich Sicherheitsbehörden, Bewährungshelfer und Deradikalisierungsmitarbeiter über die Entwicklung der betreffenden Person austauschen.

Kritik an Datenverarbeitung

Mit noch größerer Spannung werden die Ergebnisse erwartet, die das Innenministerium betreffen. Die Zusammenarbeit zwischen dem Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) und dem Wiener Landesamt (LVT Wien) sei "defizitär", sagt Zerbes zum STANDARD. Die Atmosphäre sei "geradezu zerrüttet", es bestünden Vorbehalte, Informationen auszutauschen. Entsprechende Erkenntnisse lieferte schon der Zwischenbericht: So wurden zum Beispiel Bilder, die das BVT über den versuchten Munitionskauf in der Slowakei durch K.F. vorliegen hatte, erst einen Monat später dem LVT vorgelegt.

Gezeigt habe sich nun auch, dass die Datenverarbeitung nicht funktionierte. Als eines der Hauptprobleme in der staatspolizeilichen Arbeit sieht die Untersuchungskommission die Art und Weise, wie Daten gespeichert und (nicht) miteinander verknüpft werden. Prinzipiell werden Informationen im "Elektronischen Daten Informationssystem" (EDIS) gespeichert. Allerdings gibt es hier zehn verschiedene Datenbanken: Eine für jedes Landesamt für Verfassungsschutz, eine für das Bundesamt. Das BVT kann nicht auf Daten des Wiener LVT zugreifen, ebensowenig wie Vorarlberg auf Daten aus Oberösterreich.

Um die Daten in irgendeiner Art und Weise bundesweit abrufbar zu machen, gibt es die Datenanwendung STANDAT. Dort steht aber nur, dass eine bestimmte Information vorhanden ist – die Information ist "liegt" aber nur im EDIS abrufbar. Laut U-Kommission erleben Verfassungsschützer STANDAT als "unzuverlässig" und "inaktuell". Deshalb wird darauf nur selten zurückgegriffen. Der erste Eintrag über den Terroristen K.F. erfolgte in STANDAT erst nach dem Attentat in Wien. Das sei ein "erstaunlicher Mangel dieses Falls" gewesen, sagt Zerbes. Die Untersuchungskommission fasst die Erkenntnisse lakonisch zusammen: Es herrsche nicht das Prinzip "need to share", sondern "need to know (must not share)".

Damit Hand in Hand würde das enorme Misstrauen gehen, das zwischen den Dienststellen herrsche. Eine Rolle spiele in dem Zusammenhang auch die damalige BVT-Razzia. Gezeigt habe sich jedenfalls, so Zerbes: "Es besteht kein Bedarf nach neuen Strafgesetzen, sondern an weniger populären Maßnahmen wie dem Aufbau einer vernünftigen Datenbank sowie dem Aufbau von gegenseitigem Vertrauen."

"Informationsgrenzen" bei Aufklärungsarbeit

Die Kommission wollte außerdem rekonstruieren, wie die Meldungskultur entsprechender Erkenntnisse über den Attentäter und sein Netzwerk an die Weisungsspitze, also bis zum Generaldirektor für öffentliche Sicherheit und dem Innenminister, verlaufen ist. Dabei stieß die Kommission jedoch auf Hindernisse, wie Zerbes sagt: So habe es gewisse "Informationsgrenzen" gegeben. Ein angeforderter Lagebericht zu "Foreign Terrorist Fighters", der als solcher den Weisungsspitzen vorgelegt wird, aus dem Jahr 2019 sei übermittelt worden. Auf die Frage nach einem aktuellen Bericht aus dem Jahr 2020 sei aber nichts mehr gekommen. (Vanessa Gaigg, Fabian Schmid, 10.2.2021)