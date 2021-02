Wien – Der ORF fasst die Agenden der Abrufdienste Flimmit und Fidelio in der Stabstelle "On-Demand Dienste" in der Kaufmännischen Direktion zusammen. Diese neue organisatorische Zuteilung ermögliche eine nahtlosere Zusammenarbeit mit dem von Roland Weissmann geleiteten Player-Team, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Die Produktverantwortlichen bleiben weiterhin Georg Hainzl für das Klassikportal Fidelio und Wolfgang Höfer für die österreichische Film- und Serienplattform Flimmit.

Die Leitung der neuen Stabstelle übernimmt die langjährige stellvertretende Hauptabteilungsleiterin der Technischen Direktion für Online und neue Medien Petra Höfer. Ziel sei eine verbesserte Nutzung der Synergien zwischen den beiden Abrufplattformen. Das betriffe vor allem die Weiterentwicklung der Plattformen, gemeinsames Aufsetzen der Marketing- und Social-Media-Agenden und ein noch stärkeres Fokussieren auf die Kundenwünsche bei der inhaltlichen Gestaltung der beiden Angebote. Sämtliche Aufgaben der Hauptabteilung Online und neue Medien, insbesondere die Gesamtverantwortung für das Online-Angebot des ORF und die redaktionelle Leitung der ORF-TVthek sollen in vollem Umfang bestehen blieben. (red, 10.2.2021)