Seit fast einem Jahr begleiten uns verschiedenste Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie. Von Empfehlungen und Verhaltensregeln in gewissen Bereichen bis hin zu leichten und harten Lockdowns. Doch wie soll es in der nächsten Zeit weitergehen?

Neue Perspektiven

Der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) sorgte mit seiner Idee, harte Lockdowns künftig auf das Wochenende zu beschränken, für Diskussion. Offene Geschäfte, Cafés und Restaurants unter der Woche, am Wochenende hat alles bis auf die Grundversorgung zu, so lautet der Vorschlag, der ebenso wie weitere Varianten vom Gesundheitsministerium geprüft werden. Doch würde eine solche Möglichkeit tatsächlich zu einer Verbesserung der Situation beitragen? Wie stehen Userinnen und User dieser oder anderen Ideen gegenüber?

Stimmen aus dem Forum

