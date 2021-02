Der Tiroler Freiheitskampf wurde noch einmal abgeblasen – nach dem Kräftemessen am Wochenende hat Tirols Landeshauptmann Günther Platter Dienstag eingelenkt und sich mit der Bundesregierung auf strengere Maßnahmen für sein Bundesland geeinigt. Wieso die neue Regelung aber alles andere als ein Kniefall Platters vor dem Bund ist, ob sich deswegen in der ÖVP ein Machtkampf zusammenbraut und was der zunehmende Unmut in der Bevölkerung für die Bundesregierung bedeutet, erklärt Katharina Mittelstaedt vom STANDARD. (red, 10.2.2021)

