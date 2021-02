In dieser Galerie: 3 Bilder Die Besichtigung der Herren-Speedstrecke Vertigine ist unter derartigen Umständen kein Spaß. Foto: imago images/ZUMA Press/Sergio Bisi Blickrichtung Ziel.

Foto: APA/EPA/Solero Die Strecken im Überblick.

Grafik: APA

Cortina – Sie bleibt bis zum sehnlichst und dreimal verschobenen Auftakt der WM-Rennen am Donnerstag die große Wundertüte: Die Pista Vertigine, die Speedstrecke der Herren, konnte im Vorfeld von den Läufern wegen Schlechtwetters nur bei Nebel inspiziert werden. Immerhin konnten sich die Rennläufer mit einer Kamerafahrt von WM-Botschafter Kristian Ghedina auf Youtube einen Eindruck verschaffen, was sie zunächst am Donnerstag im Super-G (13 Uhr, ORF 1) erwartet.

Corriere delle Alpi

Großes Knieschlottern ist auf der Piste "Schwindel" nicht angesagt. Auch wenn OK-Chef Alessandro Benetton überzeugt ist, dass sie einen "extremen Eindruck" hinterlassen werde. Nach Start in 2400 Metern Höhe und der Passage Valon di Tofana, wo sich Super-G- und Kombi-Start befinden, wartet der Vertigine-Sprung, danach geht es über den Canalone-Schuss zur gleichnamigen Traverse und weiter zum Ghedina-Sprung, der bei Testfahrten vergangene Woche an die 50 Meter weite Sätze mit allerdings geringer Flughöhe ermöglichte. Nach Marmotte- und Baldi-Sprung, der Passage Pale di Rumerlo und dem Zielsprung ist nach 2740 Metern (Abfahrt) bzw. 2080 m (Super-G und Kombi) bald das Ziel erreicht.

Keine Mausefalle, kein Steilhang, kein Hausberg

Mit Klassikerstrecken wie der Lauberhornabfahrt in Wengen (4300), der Stelvio in Bormio (3600 m) oder der Streif (3300) ist die Vertigine nicht nur hinsichtlich Länge und Fahrzeit nicht zu vergleichen, weil wirkliche Kriterien nicht auszumachen sind. Fis-Renndirektor Hannes Trinkl bezeichnet den technisch anspruchsvollen Mittelteil als Schlüsselabschnitt. Auch der steile Startbereich (Von null auf hundert in acht Sekunden) mit rasanten Kurven soll es in sich haben. Im flachen unteren Abschnitt sind ideales Material und perfektes Gleitvermögen gefragt. "Es ist eine sehr schöne Strecke, man muss gut am Ski stehen, es ist sicher etwas für die Paradeabfahrer", schätzt Trinkl, der nicht mit einem "Zufallsweltmeister" kalkuliert.

Die seit dem Winter 2014/15 größten Schneemengen in Cortina haben die an ausgesetztem Gelände und schroffen Felswänden vorbeiführende Rennstrecke zu einem Hochrisikogebiet hinsichtlich Lawinengefahr gemacht. Mit von Hubschraubern abgeworfenen Sprengladungen konnte die kritische Situation entschärft und mutmaßlich größerer Schaden am UNESCO-Welterbe – dazu zählen die Ampezzaner-Dolomiten – vermieden werden.

Hinsichtlich Lawinengefahr ist die Olimpia delle Tofane im Vorteil. Die seit 1993 als Fixpunkt im Damenweltcup befahrene Strecke liegt eingebettet zwischen schützenden Felsen und Bäumen. Gestartet wird die Abfahrt auf 2320 Metern Höhe, der Super-G (Donnerstag, 10.45 Uhr, ORF 1) etwas mehr als hundert Höhenmeter weiter unten. Die Strecke wartet mit einer Länge von 2560 Metern (Super-G und Kombi je 2100) und einem Maximalgefälle von 65 Prozent auf, womit sie die Herrenstrecke (61) noch übertrifft. Beim extrem steilen Tofanaschuss zwischen den markanten Felsen hindurch werden Geschwindigkeiten bis zu 130 km/h erreicht. Danach folgt der Duca d’Aosta-Sprung, der bis zu 40 m weit geht.

Hausherren im Vorteil

Die Herren treten erstmals nach 30 Jahren wieder in Cortina an und betreten großteils Neuland. Erfahrungen mit der Strecke konnten bislang lediglich die Hausherren um Dominik Paris bei den italienischen Meisterschaften 2019 sammeln. Die Generalprobe für die WM war wegen Corona abgesagt worden. Christof Innerhofer hat keine guten Erinnerungen an die Vertigine, er kehrt nun an den Ort zurück, wo er sich im vergangenen Jahr das Kreuzband gerissen hatte und hernach konstatierte: "Nicht WM-würdig. Oben ist es flach und leicht, dann 20 Sekunden steil, danach brettleben."

Ob die Strecke gefällt oder nicht, es wird um Medaillen gerittert werden. Bei den Herren zählen Kitzbühel- und Garmisch-Sieger Vincent Kriechmayr sowie Matthias Mayer zu den Topfavoriten. Bei den Damen führt kein Weg an der zuletzt viermal erfolgreichen Schweizerin Lara Gut-Behrami vorbei, Tamara Tippler startet mit guten Medaillenchancen. (Thomas Hirner, 10.2.2021)