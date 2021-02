Mit Live-Konzerten und -Aufführungen ohne Publikum will der Kultursender Arte bekannteren Künstlern aber auch Newcomerin eine digitale Bühne für ihr Schaffen bieten. #WirBleibenOffen lautet das Motto, unter dem Arte Concert unter anderem die Formate "Europe@Home" und "Open Stage Berlin" ins Leben ruft, heißt es in einer Aussendung.

Europe@Home

Auf Europa fokussiert Daniel Hopes neue Reihe "Europe@Home". Ab dem 12. Februar, immer von Freitag bis Sonntag, begegnet der Star-Violinist um 19.00 Uhr live auf Arte Concert Gästen aus ganz Europa. Über neun Wochen hinweg wird Hope jedes Wochenende Musik aus jeweils drei verschiedenen europäischen Ländern zu sich nach Hause holen und so die 27 Mitgliedsländer der Europäischen Union musikalisch und kulturell vorstellen. Zu den bereits bestätigten Gästen zählen Michael Barenboim, Camille Thomas, Nils Landgren, Herta Müller, Stepanka Pulcakova, Andrej Ionita, Gediminias Gelgotas, Martina Filjak, Tanja Sonc, Jelena Kordic, Jonian Ilias Kardesha und Marie Hauzel.

Open Stage Berlin



Zwei Live-Bands und vielfältige Performances aller Genres verspricht das neue Format "Open Stage Berlin", das Arte Concert am 22. Februar startet. Von Montag bis Donnerstag bietet die Sendung immer live um 20.30 Uhr in 60 bis 90 Minuten eine Mischung aus Musik verschiedener Genres und Performance-Künsten, moderiert von der Schauspielerin Thelma Buabeng. Zu den bereits bestätigten Acts dieser Reihe zählen OK Kid, Joris, Mine, YouNotUs, Alvaro Soler, Graham Candy, Selig, Maxim und Catt.

Mit Hilfe von Einspielern stellt Buabeng zudem KünstlerInnen aus ganz Deutschland und Europa vor und bietet kleinen wie großen Kulturunternehmungen sowie unterschiedlichsten Kulturstätten eine Bühne.

Open Stage

Bereits vor dem neuen Livestream-Format aus den Berliner Reinbeckhallen gab Arte Concert im Dezember 2020 Musikern bei "Open Stage" Auftrittsmöglichkeiten. In der zweiten Staffel – ab dem 19. Februar immer Freitag- und Samstagsabends um 20.30 Uhr live auf Arte Concert – ist unter anderem der schwedische Singer-Songwriter Peter von Poehl zu hören und sehen. (red, 102.2021)