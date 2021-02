Lisa Hauser jubelt. Foto: AP/Matthias Schrader

Pokljuka – Die österreichische Mixed-Staffel hat am Mittwoch zum Auftakt der Biathlon-WM in Pokljuka mit Silber überrascht. David Komatz, Simon Eder, Dunja Zdouc und Lisa Hauser holten nach 4 x 7,5 km bei schwierigen Nassschneeverhältnissen als beste Mannschaft am Schießplatz mit nur zwei Nachladern die erste ÖSV-Medaille in dieser Disziplin. Gold ging überlegen an Topfavorit und Titelverteidiger Norwegen. Bronze holte drei Sekunden hinter Österreich Schweden.

Die Top-Ergebnisse für Österreich in der gemischten Staffel waren bis dato fünfte Rängen 2015 und 2016 gewesen. Hauser, Zdouc und Komatz jubelten über ihre ersten WM-Medaillen, Routinier Eder hat schon mehrere gewonnen. (APA, 10.2.2021)

Ergebnis der Mixed-Staffel (4 x 7,5 km):

1. Norwegen (Sturla Holm Laegreid, Johannes Thingnes Bö, Tiril Eckhoff, Marte Olsbu Röiseland) 1:20:19,3 Std. (0 Strafrunden+11 Nachlader)

2. Österreich (David Komatz, Simon Eder, Dunja Zdouc, Lisa Hauser) +27,0 Sek. (0+2)

3. Schweden (Sebastian Samuelsson, Martin Ponsiluoma, Linn Persson, Hanna Öberg) +30,6 (0+8)

4. Ukraine +31,1 (0+8) – 5. Frankreich + 46,2 (1+10) – 6. Italien +58,9 (0+6).