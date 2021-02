Noch heuer soll das Unternehmen außerdem eine neue Notebook-Reihe veröffentlichen, die speziell auf Spieler zugeschnitten ist.

Foto: AFP

Huawei sucht neue Geschäftsfelder. Aufgrund des Handelsstreits mit den USA ist der Konzern weiterhin mit Sanktionen konfrontiert, die unter anderem dem Smartphone-Geschäft einen Strich durch die Rechnung machen.

Auch die neue US-Regierung des Demokraten Joe Biden behält den chinesischen Hersteller auf seiner schwarzen Liste – was für Konsumenten konkret bedeutet, dass der Zugang zu Googles Services, darunter dem Play Store, der eine Vielzahl an Apps enthält, beschränkt ist. Daher soll das Unternehmen nun eine mögliche Chance in der Gaming-Branche gewittert haben. So plane Huawei der Plattform "Gizchina" eine eigene Gaming-Konsole, die vergleichbar mit Sonys Playstation oder Microsofts Xbox sein soll.

Gaming-Notebooks

Noch heuer soll das Unternehmen außerdem eine neue Notebook-Reihe veröffentlichen, die speziell auf Spieler zugeschnitten ist. Schon im vergangenen Jahr veröffentlichte die Firma unter der inzwischen verkauften Marke Honor mit dem "Honor Hunter" einen Gaming-Laptop.

Das Unternehmen hofft, dass unter Biden die Beziehung zu chinesischen Unternehmen sich wieder bessert. Huawei wolle weiterhin Ausrüstung von US-Unternehmen kaufen – den Zugang wiederherzustellen sei für alle Beteiligten von Vorteil. Man wolle hierfür Gespräche mit US-Präsident Biden führen. (red, 11.2.2021)