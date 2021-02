Tampa (Florida) – Mit tausenden ihrer Fans und Superstar Tom Brady mittendrin haben die Tampa Bay Buccaneers am Mittwoch auf einer Bootsparade ihren Sieg in der Super Bowl gefeiert. Zwei Tage nach dem überraschend klaren Triumph gegen die Kansas City Chiefs jubelten die Anhänger ihren Idolen bei Sonnenschein vom Ufer aus zu. Auf Anordnung von Tampas Bürgermeisterin Jane Castor galt wegen Corona eine Abstands- und Maskenpflicht – einige Fans hielten sich aber nicht daran.

Foto: AFP Fotograf: Mike Ehrmann

Während sein Lieblingspassempfänger Rob Gronkowski bei der Parade oben ohne auf einem Boot tanzte, zeigte sich Brady mit seiner Tochter Vivian. Der Star-Quarterback hatte am Sonntag zum siebten Mal in seiner Karriere das NFL-Finale gewonnen – zum ersten Mal mit den Buccaneers, denen er sich vor einem Jahr angeschlossen hatte. Brady ist der erfolgreichste Profi in der Geschichte der NFL. Der 43-Jährige hat mehr Super-Bowl-Titel gewonnen als jede Mannschaft der Liga. Und auch auf dem Boot zeigte er sein Können, als er seinem Kumpel Gronkowski die Vince-Lombardi-Trophy zuwarf. (APA/dpa, red, 10.2.2021)

Foto: Reuters/SA TODAY Sports Fotograf: Kim Klement

Foto: Reuters/Kim Klement-USA TODAY Sports

Foto: AFP Fotograf: Mike Ehrmann

Foto: Reuters/Kim Klement-USA TODAY Sports