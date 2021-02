Ian Richardson als Francis Urquhart im britischen Original von "House of Cards". Foto: BBC

Wien – Schon Jahre bevor Kevin Spacey als durchtriebener Machtmensch Frank Underwood das US-Politgeschehen das Fürchten lehrte, gab es die Erfolgsserie "House of Cards" in Großbritannien. Die BBC-Produktion von Andrew Davies und Michael Dobbs lief erstmals 1990, und Arte bietet nun die Gelegenheit, die am Ende der Ära von Margaret Thatcher angesiedelten Episoden neuerlich zu sehen.

Hier ist es Politiker Francis Urquhart (Ian Richardson), der wie sein amerikanisches Pendant zu allem bereit scheint, um Einfluss und Macht zu erlangen. Dabei ist sein Weg klar vorgezeichnet, vom hartnäckigen Chief Whip der konservativen Partei will er es an deren Spitze schaffen – und klarerweise zum Premierminister. Die ersten beiden Staffeln des britischen "House of Cards" sind ab Freitag bei Arte abrufbar. (APA, 11.2.2021)