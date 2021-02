"Almost Tiergarten Berlin": STANDARD-Architekturkritiker Wojciech Czaja fotografierte Orte in Wien, die anderen verblüffend ähnlich sehen. Hier: Ein Schnappschuss vom Universitätsring. Foto: Wojciech Czaja

FOTOGRAFIE

Kurz mal nach Berlin, Detroit oder an die Costa Brava? Vor dem Bauzaun des Wien-Museums kann man sich jetzt erholen. Dort gibt es ab heute, Donnerstag, die Open-Air-Ausstellung Almost. Wiener Weltreisen 1873/2020 zu sehen, in der Aufnahmen der Weltausstellung Bildern des Architekturjournalisten und STANDARD-Autoren Wojciech Czaja gegenübergestellt werden. Czaja besuchte Orte in Wien, die Plätzen in fernen Ländern verblüffend ähnlich sehen. Almost Urlaub! (kr)

OPER

Mozarts Geniestreich, Le nozze di Figaro, feierte (am 4. 2.) Auferstehung in der historisch bedeutsamen Inszenierung von Jean-Pierre Ponnelle. An der Wiener Staatsoper wurde die vieraktige Opera buffa – mit ihren kleinen und großen Pointen – präzis neu erarbeitet; nun wird gestreamt (11. 2., 20.00). Interessant der zupackende Zugriff von Dirigent Philippe Jordan, gut das Ensemble, also: Andrè Schuen, Federica Lombardi, Philippe Sly, Louise Alder und Virginie Verrez. Besonders Lombardi zeigte als Gräfin, wie Weltklasse klingt. (tos)