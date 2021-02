Die Erwartungen in Richtung "Diablo 4" sind hohe.

Foto: Blizzard

Blizzard veröffentlicht ihren Ablauf für ihre am Wochenende stattfindende Hausmesse BlizzCon. Ein klarer Fokus auf die beiden wichtigen Franchises Diablo und World of Warcraft ist klar erkennbar.

In diesem Jahr wird das Event ausschließlich online stattfinden, weshalb der Name von BlizzCon auf BlizzConline geändert wurde. An zwei Tagen, beginnend mit Freitag ab 23 Uhr, wird der Spielehersteller Neuigkeiten zu bestehenden und neuen Games präsentieren. Obwohl man noch nicht allzu viel aus dem Ablauf ablesen kann, sind zu den Marken Diablo und World of Warcraft schon einige Präsentationen eingeplant.

Fans freuen sich zudem über die Eröffnungszeremonie, die wohl auch in diesem Jahr beeindrucken wird. Danach wird man über die Pläne der beiden wichtigen Marken sprechen. Während zu World of Warcraft wohl der kommende Patch und neue Informationen zum Classic-Ableger am Programm stehen, wird es bei Diablo wohl um den Mobile-Ableger Immortal und um den vierten Teil gehen. Auch ein Remake von Diablo 2 soll laut Gerüchten bereits in Arbeit sein.

Hinter den Kulissen



Zusätzlich wird das Event Panel-Diskussionen bieten, bei denen sich auch Fans mit Fragen melden können. Weitere Spiele, etwa Hearthstone oder Starcraft dürften eine weniger wichtige Rolle auf dem Event spielen. Overwatch 2, das 2022 erscheinen soll, wird ausgewählten Journalisten hinter den Kulissen gezeigt. Ob diese dann demnächst darüber berichten dürfen, ist unklar.

Wer dem Event beiwohnen will, der kann das ab Freitag kostenlos tun. (aam, 11.2.2021)