Beschäftigte und Jobsuchende rechnen auch nach der Pandemie mit verschärften Maßnahmen am Arbeitsplatz. Foto: imago images/PA Images

Die getroffenen Schutzmaßnahmen sehen viele Arbeitende und Jobsuchende als langfristige Veränderung an. Das zeigt eine aktuelle Umfrage der Jobplattform Hokify mit 927 Teilnehmenden. Weiters sei das Wohlbefinden am Arbeitsplatz besonders in den durch die Corona-Krise stark betroffenen Branchen beeinträchtigt, das wirke sich auch auf die Produktivität im Unternehmen aus. Zwar wurden in vielen Wirtschaftssparten Arbeitsabläufe digitalisiert und auf Onlinekanäle verlagert, in den meisten systemrelevanten Berufen ist Homeoffice jedoch keine Option.

Dass auch nach Corona täglich mehrmaliges Händedesinfizieren und Lüften, die Maskenpflicht am Arbeitsplatz sowie Abstandsregeln zum Arbeitsalltag gehören werden, denkt rund die Hälfte der Befragten. Homeoffice-Regelungen sehen immerhin 43 Prozent der Beschäftigten auch nach der Pandemie als wahrscheinlich an. Positiv aufhorchen lässt, dass die meisten Befragten nach der Krise wieder mit mehr Kolleginnen und Kollegen am Arbeitsplatz rechnen, die zum Beispiel aus der Kurzarbeit zurückkehren.

Wohlbefinden und Produktivität

In der Umfrage wurde außerdem nach dem Wohlbefinden der Teilnehmenden gefragt. Hierbei zeigen sich deutlich branchenspezifische Unterschiede: Nicht wohl am Arbeitsplatz fühlen sich Befragte in den Branchen Handwerk/Bau/Produktion, Pflege/Gesundheit und Lager/Transport/Logistik. Nur etwa jeweils ein Drittel der Befragten hatte angegeben, sich am Arbeitsplatz wohlzufühlen. Am höchsten fiel das Wohlbefinden bei Beschäftigten in den Branchen EDV/IT/Technik (60 Prozent) und im Bereich Büro/Administration (41 Prozent) aus, sei es im Büro oder im Homeoffice.

Die Corona-Maßnahmen und das Wohlbefinden am Arbeitsplatz beeinflussen die Produktivität maßgeblich: Über 40 Prozent der Befragten in der Branche Handwerk/Bau/Produktion gaben an, dass sich die Maßnahmen am Arbeitsplatz negativ auf die Produktivität im Unternehmen auswirken würden. Am wenigsten Auswirkungen werden in der Branche EDV/IT/Technik wahrgenommen – eine Branche, in der Beschäftigte in der Regel mit dem richtigen Equipment auch problemlos von zu Hause aus arbeiten können.



Neues Arbeiten



Homeoffice und Remote Work sind am gewerblichen Arbeitsmarkt für viele Beschäftigte nicht möglich, besonders in den systemrelevanten Berufsgruppen geht die Arbeit in denselben Abläufen wie vor Corona weiter. Verschärft haben sich allerdings die Arbeitsplatzbedingungen wie Abstands- und Maskenregelungen. Aus einer Hokify-Umfrage von Oktober 2020 ging hervor, dass mehr als die Hälfte der über 1.000 Befragten nie im Homeoffice arbeitet.



"Homeoffice ist für viele eine tolle Sache, andere bevorzugen einen Arbeitsplatz im Büro. Für Mitarbeiter, die derzeit mehr leisten und wegen Corona besonders unter Druck und an vorderster Front stehen, sollte es jedenfalls eine Anerkennung geben. Vom Gutschein über Zulagen bis zu extra Urlaubstagen gibt es hier viele Möglichkeiten", sagt Karl Edlbauer, Co-Founder und Geschäftsführer von Hokify. Denn durch ungleiche Flexibilität in Unternehmen entstehen laut einer Umfrage des Personaldienstleisters Hays zunehmend Spannungen unter Beschäftigtengruppen. (red., 12.2.2021)