Berlinale 2021: Chancen auf einen Goldenen Bären hat etwa Daniel Brühl mit seinem Regiedebüt "Nebenan" oder die französische Filmemacherin Celine Sciamma mit dem neuen Projekt "Petite Maman". Foto: AFP / TOBIAS SCHWARZ

Wien/Berlin – Die 71. Berlinale hat am Donnerstag das Programm ihres heurigen Wettbewerbs bekanntgegeben. Insgesamt 15 Titel laufen im Wettbewerb, wie der künstlerische Leiter Carlo Chatrian am Donnerstag in einem Video bekanntgab – österreichische Produktionen sind dabei diesesmal nicht mit von der Partie. Chancen auf einen Goldenen Bären hat hingegen etwa Daniel Brühl mit seinem Regiedebüt "Nebenan" oder die französische Filmemacherin Celine Sciamma mit dem neuen Projekt "Petite Maman".

Im Wettbewerb konkurrieren überdies Filme des Südkoreaners Hong Sangsoo, des Franzosen Xavier Beauvois, des Rumänen Radu Jude, des Japaners Ryusuke Hamaguchi oder der deutschen Filmemacher Maria Schrader und Dominik Graf.

Die Filmfestspiele in Berlin mussten wegen der Pandemie umplanen. Das Festival startet nicht wie geplant jetzt im Februar, sondern wird auf zwei Termine geteilt. Im März ist ein Online-Branchentreff geplant, im Juni soll es ein öffentliches Festival mit Publikum geben. Noch sind die Kinos in Deutschland wegen der Pandemie geschlossen. (APA, 11.2.2021)