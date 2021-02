Der Zugriff erfolgte am Donnerstag nach der Einvernahme des ÖVP-Politikers, der in der Casinos-Affäre nun Beschuldigter ist

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) bestreitet, Spenden von Novomatic angenommen zu haben. Foto: Helmut Fohringer

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat eine Hausdurchsuchung bei Finanzminister Gernot Blümels (ÖVP) privater Wohnadresse durchgeführt. Das bestätigte das Ministerbüro am Donnerstag. Er sei zur Causa Casinos einvernommen worden, danach sei ihm die Durchsuchungsanordnung präsentiert worden, hieß es. Blümel habe daraufhin einer "freiwilligen Nachschau" zugestimmt.

Blümel sagte, er kenne nun nach einem Gespräch mit der Staatsanwaltschaft die Vorwürfe, "diese lassen sich in wenigen Worten aufklären". Offenbar geht es um potenzielle Parteispenden des Glücksspielunternehmens Novomatic an die ÖVP: "Es wurden keine Spenden von Novomatic angenommen", betonte Blümel.

Für eine gerichtlich bewilligte Hausdurchsuchung sind allerdings substanzielle Verdachtsmomente notwendig. Nach STANDARD-Informationen wurde die Razzia auch nicht spontan durchgeführt, sondern schon vor einiger Zeit vom Landesgericht Wien bewilligt. Auch Blümels Status als "Beschuldigter", nicht "Verdächtiger" weist auf mehr als einen Anfangsverdacht hin – natürlich gilt die Unschuldsvermutung.

Tagelange Verwirrung

Über Ermittlungen gegen Blümel war seit Dienstag gerätselt worden. Da hatte der "Dossier"-Journalist Ashwien Sankholkar eine Liste an Beschuldigten getwittert, auf der auch Blümel vermerkt war. Die WKStA gab dazu keine Auskünfte, auch der U-Ausschuss verlangte Klarheit. Offenbar wollte die Korruptionsbehörde aktuelle Ermittlungen nicht gefährden.

Früher als geplant könnte es dann zur Hausdurchsuchung gekommen sein. Im Zuge dieser habe er "alle notwendigen Unterlagen und elektronischen Geräte zur Verfügung gestellt", erklärte Blümel. "Ich bin jederzeit bereit, alles weitere Notwendige beizutragen, um eine schnelle Aufklärung zu ermöglichen und die falschen Vorwürfe zu widerlegen", so der Minister.

"Da hört wenigstens niemand zu!"

Der Finanzminister tauchte immer wieder in den Casinos-Akten auf, er kommunizierte unter Türkis-Blau, als er Kanzleramtsminister war, durchaus intensiv mit dem damaligen Novomatic-Chef Harald Neumann. Offenbar wollte der Glücksspielkonzern über Blümel einen Termin bei Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) organisieren. Neumann wollte Blümel im Novomatic-Forum treffen, denn "da hört wenigstens niemand zu! Kann Fisch bestellen!" Außerdem wollte man sich bei einer Veranstaltung "kurz zurückziehen (das Schloss ist ja groß genug ;-) )".

All das ist schon monatelang bekannt, Neumanns Smartphone wurde schon lange ausgewertet. Die SPÖ hatte dann im Laufe des Ibiza-Ausschusses die These entwickelt, es habe einen "ÖVP-Novomatic-Deal" gegeben – und den auch zur Anzeige gebracht. Die Novomatic bestreitet das vehement, sie reichte sogar Klage gegen den roten Fraktionsführer Jan Krainer ein. Aufgrund der Sachverhaltsdarstellung der SPÖ wurde Blümel offenbar im Herbst zum "Angezeigten", die WKStA sah aber keinen Anfangsverdacht, sodass Blümel hier weder zum "Verdächtigen" noch zum "Beschuldigten" wurde.

Blümel als "Briefträger" angedacht

Die handelnden Akteure tauchten einst auch in der Telekom-Affäre auf. Damals liefen Ermittlungen gegen den späteren Novomatic-CEO Harald Neumann. Dieser fragte einen einstigen Sektionschef im Justizministerium, ob es eine gute Idee wäre, mittels Blümel an den neuen Minister Wolfgang Brandstetter (ÖVP) heranzutreten. "Ist neuer ÖVP BundesGf (Bundesgeschäftsführer, Anm.) und hat daher direkten Zugang oder hast du eine bessere Idee?", fragte Neumann. Wenig später lösten sich dann Neumanns juristische Probleme: Am 7. Februar 2014 wurden die Ermittlungen gegen ihn eingestellt.

Im U-Ausschuss konfrontierte die grüne Fraktionsführerin Nina Tomaselli Blümel mit den Vorgängen. Dieser konnte sich an keinen Brief erinnern und "wüsste nicht, warum" er für Neumann hätte intervenieren müssen. Neumanns Anwalt sagt, jeder Staatsbürger habe das Recht, sich mit seinem Anliegen an den Minister zu wenden. Blümel sei "aus der Erinnerung nicht involviert" gewesen, das Verfahren eingestellt worden. (fsc, gra, 11.2.2021)